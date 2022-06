Reglamento de Simas Torreón abre opciones para concesionar

Pese a los rumores de diversos sectores de la sociedad y la clase política, de que se encontraba cerca un proceso de privatización de Simas Torreón, ayer jueves se aprobó una reforma al Reglamento Interior de Simas, que por el momento privilegia la definición jurídica de las actividades y servicios que se brindan en el organismo, así como las rutas operativas que deben de seguirse para las actividades de todos sus departamentos, incluyendo la Gerencia Técnica, la parte administrativa y hasta de Comunicación Social, entre otras.

En dicha reforma, aprobada ayer y por unanimidad de votos dentro de sesión ordinaria del Cabildo de Torreón, se incluye en su Artículo 3 la posibilidad de concesionar "total o parcialmente, a personas físicas o morales" los servicios de abasto de agua, saneamiento y otros más, siempre y cuando se sigan los lineamientos del Reglamento de Concesiones del Municipio, en el cual se establece una ruta jurídica que debe seguirse antes de permitir que un particular opere servicios de Simas, es decir, la llamada "privatización".

REGIDOR DESCARTA PRIVATIZACIÓN

De lo anterior, brindó mayores detalles el primer regidor y presidente de la Comisión del Agua en Cabildo, Luis Cuerda, quien descartó que el nuevo Reglamento de Simas Torreón sea una "puerta de entrada" a la privatización del organismo.

"Me llama mucho la atención que estén haciendo ruido con este tema, es un proceso muy preciso y muy complejo el que debe de tenerse para llegar a ese escenario, el alcalde ha sido muy claro en ese tema, ha sido categórico señalando que no es la intención de la presente administración... Para tener una privatización, se tendría que generar una propuesta específica dentro de una comisión especial de concesiones, que el tema pase por comisión de Cabildo y luego al pleno, ahí se necesitarían dos terceras partes de los votos y todo dentro de lo que establece la Constitución Política de Coahuila... Incluso debe llegar al Congreso Estatal, es un camino muy largo que incluso se contrapone con el proyecto de 'Agua Saludable', es decir, no aplica", señaló Cuerda.

Fue precisamente durante la Décimo Tercera Sesión Ordinaria de Cabildo de ayer y en la que se aprobó dicha reforma, que se registró una protesta de dos ciudadanos con letreros alusivos al tema de la privatización, de forma pacífica se les pidió retirarse para permitir el desarrollo de la sesión, a lo cual accedieron sin mayores reclamos.

Pese a los rumores y especulaciones en redes sociales, la reforma del Reglamento de Simas fue aprobada por unanimidad y enviada al Congreso del Estado para su avance legal correspondiente; en el documento se dejan claras las responsabilidades de cada una de las áreas de Simas Torreón, así como las facultades de las personas encargadas de cada una de las áreas administrativas y técnicas, situación que no se tenía desde hace décadas y que impedía precisamente la revisión formal de procesos de concesión, contratación de servicios y hasta de las determinaciones propias del Consejo de Simas.

VÍA DEL REGLAMENTO DE CONCESIONES

Según la ruta jurídica que marca el Reglamento de Concesiones del Municipio en su Artículo 11, para poder "privatizar" el servicio de abasto de agua potable o cualquier otro de Simas Torreón se debe de recibir en primer lugar "una propuesta de concesionar un servicio o bien del dominio público"; una vez recibida esa propuesta se deberá de conformar el comité con integrantes de la propia administración y con posibilidad de integración de expertos, miembros de la sociedad civil y de organismos de especialistas.

Una vez analizada la propuesta se deberá de realizar un proceso de análisis que se explica en el resto del reglamento, de forma que en última instancia deba de ser aprobado por votación de al menos dos terceras partes y turnado a las instancias correspondientes, en este caso Consejo de Simas, pleno del Cabildo y en última instancia Congreso Estatal.

Según voces de la sociedad civil y de la oposición política en el estado, el Reglamento de Concesiones puede ser considerada como la vía de acceso a la llamada privatización en el servicio de abasto de agua potable de Simas Torreón, sin embargo el alcalde Román Alberto Cepeda ha indicado en múltiples ocasiones que se trata de un recurso del que no piensa hacer uso.

No obstante admitió meses atrás que tampoco está cerrada la posibilidad de que particulares ejecuten asesorías y orientaciones a la administración municipal, esto sin que ello signifique entregar facultades de control a terceros.

La ruta de la privatización

Para privatizar Simas falta...

* Recibir una propuesta específica de concesión de servicio.

* Convocar a la Comisión de Concesiones y analizar la propuesta.

* En caso de aprobarse, se seguirá una ruta con diversos candados legales por el propio Cabildo y finalmente ante el Congreso del Estado.