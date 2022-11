Registran 5 muertes maternas en Torreón

Cinco muertes maternas por lugar de ocurrencia (en Torreón) se han notificado en lo que va del año a la Jurisdicción Sanitaria No. 6 en la región lagunera de Coahuila.

Carlos Araujo Arche, coordinador de Salud Materna y Reproductiva, detalló que para cuantificación por Razón de Mortalidad Materna (RMM), se reportó la muerte de una mujer residente de Torreón. Fue el 30 de junio, la persona tenía 29 años de edad y falleció en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 71 del IMSS. La causa del deceso fue falla orgánica múltiple, Coagulación intravascular diseminada (CID), sangrado posquirúrgico y hemofilia "A".

El 17 de octubre se registró una muerte materna tardía también de una persona con procedencia en Torreón. La víctima mortal tenía 38 años de edad y la causa del fallecimiento fue un infarto al miocardio, insuficiencia cardiaca, comunicación interventricular (CIV) reparada y cardiomiopatía periparto.

Las otras tres muertes maternas fueron de mujeres foráneas. Una ocurrió el 24 de enero y se trató de una mujer de 22 años con residencia en el ejido Nuevo León de Francisco I. Madero. Recibió atención en el Hospital Integral de Madero y en el Hospital General de Torreón. El 23 de enero, se notificó un fallecimiento de una persona del sexo femenino de 37 años con procedencia en Bermejillo, Durango. Esta paciente se atendió en la Unidad de Medicina Familiar No. 30, el Hospital General de Zona No. 51 del IMSS en Gómez Palacio y murió en la UMAE No. 71 del IMSS en Torreón.

La última muerte por lugar de ocurrencia fue este mes y se trató de una mujer de 31 años que falleció en la UMAE No. 71 del IMSS en Torreón pero que tenía residencia en Durango capital. De esta última, el secretario de salud de Coahuila, Roberto Bernal informó que fue una muerte materna en puerperio tardío y que la paciente tenía diagnóstico de probable meningitis y edema cerebral.

En 2021, la Jurisdicción Sanitaria No. 6 cerró con 5 muertes maternas por lugar de ocurrencia, en Torreón.

Cabe hacer mención que en la actualidad, el Sector Salud busca realizar acciones a nivel familiar, social e institucional para mejorar la calidad de la atención en el embarazo y así disminuir la mortalidad materna y perinatal.

De acuerdo con la Secretaría de Salud federal, la defunción materna se define como la muerte de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo.

La defunción materna tardía es la muerte de una mujer por causas obstétricas directas o indirectas después de los 42 días, pero antes de un año de la terminación del embarazo.