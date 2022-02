Regidores de Gómez Palacio en sesión... y entregando apoyos

La asistencia a la Sesión Ordinaria de Cabildo en medio de una entrega de apoyos en la comunidad de San Ignacio por parte de los regidores priístas, desató la polémica entre los integrantes del Cabildo de Gómez Palacio, hecho por el que se dijo se presentará una queja ante el Consejo Municipal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) por supuestos actos proselitistas.

Se trata de los regidores Francisco Bardán y Aideé Román, de la fracción del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quienes ayer asistieron de la Sesión que se desarrolló de manera virtual, mientras entregaban apoyos a los habitantes del citado sector, según lo manifestado por los propios ediles.

El hecho en una primera instancia fue señalado por el síndico municipal, Cuautémoc Estrella, quien solicitó al secretario del Ayuntamiento Zuriel Rosas, que quedara asentado en el acta de Cabildo "que los regidores están haciendo actos proselitistas al hacer entrega de lo que parece ser cobijas con logotipos de una organización ligada a un partido político, que se tenga el video correspondiente para nosotros tomar las medidas correspondientes".

En contrarréplica, el regidor Bardán argumentó: "Comentarle al señor Cuauhtémoc Estrella que sigue en plena ignorancia de las leyes, no estamos haciendo ninguna propaganda, estamos como regidores del ayuntamiento, cumpliendo con una de nuestras obligaciones que es apoyar a la sociedad, algo que él no sabe hacer".

Bardán también dedicó un saludo al resto de los integrantes de Cabildo: "Un saludo para los del Cabildo, que nada más están sentaditos sin hacer nada".

En medio de la efervescencia, la regidora María Elda Nevárez, del partido Morena, se retiró de la Sesión al señalar que no se puede hacer uso del medio para promover partidos políticos.

"Secretario con todo respeto, me retiro de este Cabildo, porque no se pueden utilizar los medios para promover partidos políticos, me retiro con todo el respeto a todo el Cabildo, pero con mucha indignación de lo que está sucediendo", dijo, interrumpiendo la participación de la regidora Aideé Román, quien sólo le dijo "Dios la bendiga".

En más de un par de veces, el secretario del Ayuntamiento llamó al orden, luego de que regidores como Francisco Bardán, Aideé Román y la expriísta Estrella Morón, hicieran alusión sobre quién asistía o no a su oficina con más frecuencia.

Al término de la Sesión de Cabildo, el síndico explicó que: "Nosotros como fracción de Morena y como síndico, solicitamos a la Secretaría del Ayuntamiento que diera constancia y que se asentara en el acta de la sesión, independientemente de que las sesiones de Cabildo se graban para poder tener constancia de un acto que consideramos irregular y que obviamente serán las autoridades competentes las que lo determinen, nosotros haremos la parte que nos corresponde para entregar los hechos tal cual a las autoridades correspondientes".

