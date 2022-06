Regidora del PRI en Torreón niega acusaciones de comerciantes

La segunda regidora del PRI en Torreón, Xóchitl Cepeda, negó las acusaciones que realizó en su contra el líder de comerciantes de la Alameda Zaragoza, Ernesto González, quien la señaló de interferir en el ordenamiento y regularización de los locatarios de ese espacio, esto con el apoyo de su esposo Jaime Pica, quien no cuenta con ningún cargo oficial en la administración municipal.

En derecho de réplica otorgado ayer jueves por El Siglo de Torreón, la edil se hizo acompañar de un grupo de comerciantes de la Alameda, que se identificaron con credencial municipal. Los vendedores acusaron a González de buscar apoderarse de la actividad de ese lugar mediante el cobro de derechos irregulares, así como de amedrentar a quienes no se integran a la asociación que representa.

Señalaron además que Ernesto González busca "presionar" a la autoridad municipal para controlar los cobros de acceso a los baños, así como de controlar a inspectores de Mercados y Plazas en su propio beneficio.

"Se siente dueño de la Alameda y es el que nos está ocasionando problemas, Ernesto González Santana, hay compañeros que se les ha dado un cambio y por parte de él no se les ha podido respetar, hay personas que ya tenemos muchos años trabajando ahí y nos exige los permisos, sabiendo que los tenemos… Siempre en su organización ha querido hacer lo que él quiere, sí pide dinero, pide una cuota de 10 pesos cada semana y si no se la dan, amenaza que ya no nos va a dejar ponernos la siguiente semana", señaló María Concepción García, quien se identificó como vendedora en la Alameda.

ACUSACIONES

Respecto a las acusaciones en su contra, Xóchitl Cepeda afirmó que se trata de una campaña de González para mantener su vigencia como líder de un sector de los comerciantes, además de que sus intervenciones en la Alameda siendo regidora son para favorecer el ordenamiento que se busca de parte del alcalde Román Alberto Cepeda, generando solamente un grupo homologado de comerciantes que acaten las determinaciones oficiales.

"Tengo la puertas de mi oficina abiertas para la ciudadanía, yo tengo que escuchar ambas partes, se platicó con el señor Ernesto, de hecho quisimos juntar ambas partes para que dialogaran y se unieran como comerciantes… Él se negó rotundamente a entablar un diálogo, se negó totalmente, de lo que dice de mi marido pues no, él no tiene ninguna injerencia aquí, no es ni trabajador", señaló Cepeda.

De la misma forma se pronunció el esposo de Cepeda, Jaime Pica, quien negó haber tenido alguna intromisión o presión en contra del grupo de comerciantes al frente de Ernesto González, de quien dijo que solamente ha tenido acercamientos informales, mismos en los que no se ha exigido ninguna cuestión relacionada al ámbito municipal.

"Es falso lo que menciona este señor, no tengo nada que ver con lo que menciona", puntualizó Pica.