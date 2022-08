Regidor pide repavimentación en vialidades de Gómez Palacio

El regidor panista, Francisco Bueno, pidió a la alcaldesa, Anabelle Gutiérrez, que juntos recorran vialidades cuyas mejoras al pavimento destrozado urgen, y ha solicitado ya con esta, en 4 ocasiones, sin que haber recibido alguna respuesta positiva.

Fue en la sesión de Cabildo de este jueves pasado, que leyó un oficio dirigido a

a la alcaldesa para al menos realizar un bacheo urgente en diferentes calles del municipio, donde ya ha solicitado la repavimentación debido al deterioro que tienen.

Dijo que se trata de las siguientes calles: la principal vialidad del ejido Nuevo Gómez y San Ignacio, desde el canal de riego hasta donde termina el bulevar Sánchez Madariaga y hasta el inicio del puente vehicular que cruza la autopista de cuota, que comunica con la zona del monumento de la Virgen del Desierto y múltiples establos.

También la avenida Independencia, de la calzada J. Agustín Castro hasta Las Cruces, que colinda con Lerdo, la cual se encuentra muy deteriorada por zanjas que se realizaron por infraestructura hidrosanitaria y que no se cubrieron correctamente. La avenida Morelos, desde el cruce con el bulevar Sánchez Madariaga hasta su terminación con la calle 20, del Fraccionamiento Los Álamos.

La calle San Ignacio, desde su inicio hasta su terminación con el bulevar Ejército Mexicano, siendo una calle que colinda con el municipio de Lerdo, "pero ambos lados de la carretera pertenecen a Gómez Palacio y ha sido 'bacheada' por esta y otras administraciones anteriores", dijo.

También la calle Mina desde la avenida Matamoros hasta su terminación en el bulevar Ejército Mexicano.

SOLICITUD RECURRENTE

El regidor dijo haber entregado un oficio el 4 de Julio, el 4 de Agosto y el 8 del mismo mes.

"Solicité varias veces que se pavimentaran estas calles y siguen igual. Por lo cual me tomé el atrevimiento de hacer una petición especial, pero para que me dé una cita, pero no una cita de oficina sino una cita de campo, para que usted pudiera palpar las condiciones actuales de esas calles, que de verdad están muy deterioradas y son calles muy utilizadas y están en muy mal estado, y hay baches muy grandes. Hay vecinos que incluso me han dicho que se les han 'fregado' o descompuesto las llantas del carro, los rines o incluso la suspensión, entonces si me pudiera hacer ese favor de darme un espacio de su tiempo para hacer juntos este recorrido", dijo.

La alcaldesa no comentó nada al término de esa intervención. No dijo si lo haría o no, ni si mandaria a algún funcionario a verificar lo anterior.