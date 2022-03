Regidor José Manuel Riveroll no pidió permiso para manifestarse en Jurisdicción Sanitaria Número 6 en Torreón

El séptimo regidor de Torreón, José Manuel Riveroll Duarte, no solicitó permiso para ausentarse de sus funciones como edil y de esa forma encabezar una manifestación el pasado lunes en la Jurisdicción Sanitaria No. VI, en su calidad de líder sindical de la Sección 87 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud (SNTSA) en La Laguna.

Así lo confirmó finalmente este miércoles el propio edil, quien admitió que no solicitó el permiso correspondiente para evitar laborar el pasado lunes, aunque afirmó que en ningún momento descuidó sus funciones en el Cabildo de Torreón e incluso atendió comisiones.

Riveroll Duarte encabezó el pasado lunes por la mañana una protesta en la jurisdicción Sanitaria No. VI en Torreón, movilización en la que incluso hubo golpes e insultos dentro de dichas instalaciones; los trabajadores que lo acompañaban exigieron la renuncia del jefe de la Jurisdicción, Juan Pérez, bajo el argumento de que se han estado cometiendo presuntos abusos e irregularidades laborales.

Pese a que la protesta se extendió hasta pasadas las 9 de la mañana de ese día, el regidor y líder sindical afirmó que no se afectaron sus funciones como edil, por lo que no tuvo que solicitar el permiso laboral correspondiente.

Incluso fue más allá al señalar que su participación en esa protesta formaba parte de sus actividades como integrante de la actual administración municipal.

-¿Pero no pidió permiso?

"No, además de eso mi participación también en comunidad es parte de mi función edilicia... No hay ningún conflicto de ninguna índole, aquí la compatibilidad de horarios existe, además de eso el recorrido que fue en una situación de trabajo fue a las 08:20 más o menos la presencia mía, yo aquí (presidencia Municipal) hice arribo y participé en comisiones, entonces no hubo desequilibrio".

José Manuel Riveroll también se refirió al hecho de pertenecer al Cabildo de Torreón siendo líder sindical, situación que minimizó al señalar que no ha sido el único en la historia de Torreón que ha estado en ese estatus, además de que se tiene claridad respecto a sus responsabilidades como regidor y miembros de diversas comisiones.

"Yo soy secretario general (SNTSA), digo, no es la única vez que en los cabildos están representados los sindicatos, o sea, no veo cuál es el asombro en ese sentido", afirmó.

Respecto al tema también se pronunció el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, quien admitió que el mismo lunes por la tarde tuvo un diálogo con el regidor Riveroll, mismo a quien le pidió privilegiar en todo caso su labor como edil y tomando en cuenta las necesidades de la ciudadanía.

Sin embargo no hizo mención de ninguna consecuencia contemplada en contra de Riveroll.

"Uno no es servidor público medio tiempo, cuando uno tiene una responsabilidad es de tiempo completo, 24 horas del día, 7 días a la semana, es el primer tema que pusimos en la mesa, entonces también es importante dejar el tema de la responsabilidad absoluta... Lo que no pueden es poner sus intereses por encima de la responsabilidad colectiva que hoy tienen", criticó Cepeda.