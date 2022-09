Regala vida a su esposo al donarle un riñón

Hay historias que hacen llorar de emoción y la de Gabriel y Ana Luisa es una de ellas. Hace tiempo unieron sus vidas en matrimonio y el pasado 30 de agosto de este año, ella tuvo un acto de amor hacia su marido, al donarle en vida, uno de sus riñones.

"Le digo que soy su otra mitad, soy su otro riñón, en todo obra Dios, él es el que mueve todo. Le dije: 'aquí esta un pedacito de mí, te lo regalo, cuídalo porque es una oportunidad muy grande que no todas las personas tienen'", dice Ana Luisa entre lágrimas y visiblemente emocionada.

Gabriel la mira a los ojos y conmovido responde: "Si ya la amaba desde que la conocí, yo creo que hoy más, no sólo por el compromiso de que me haya donado su riñón, no es por eso, es porque realmente el acto de amor que ella tuvo para conmigo fue muy grande, yo sabré pagar con amor todo lo que ella ha hecho por mí, soy el hombre más afortunado al tener a esta gran mujer a mi lado".

La historia de Gabriel, de 47 años, comenzó en octubre de 2020. "Empiezo a sentir el estómago un poco inflamado y decido ir con el internista, cada mes me hacía estudios porque soy diabético y al llevarle estudios me dijo que había encontrado un daño renal. Me envía con un especialista y me dice que tengo insuficiencia renal y que tengo un funcionamiento del 32%, esa situación me puso deprimido, triste, empecé a adelgazar, empecé con dietas, luchando todos los días, perdí vida social, laboral y familiar".

En marzo de este 2022, el médico le dijo a Gabriel que para mejorar su calidad de vida requería de un trasplante de riñón o bien, someterse a hemodiálisis. Para él fue un "shock" porque lo primero que le vino a la mente fue la escasez de órganos disponibles, no sólo en La Laguna sino en todo el país. "Estaba derrotado, dije: 'ya perdí la batalla', ya no sé qué sigue, ¿en dónde voy a encontrar un riñón?, pensé en la lista de espera, los gastos médicos, estaba desesperado, cada vez que veía a alguien le decía: ¿no conoces a alguien que me pueda donar un riñón?".

A finales de mayo, Gabriel ya no resistió y se puso a llorar. Fue entonces que Ana Luisa le planteó la idea de donarle su riñón. Ella quería darle vida a su esposo y darle la oportunidad a sus dos pequeños hijos, Paulo e Ivana, de crecer con una figura paterna.

Finalmente el estudio de valoración para ser donante renal en vida fue positivo y el trasplante se realizó de forma exitosa en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 71 del IMSS en Torreón. Gabriel y Ana Luisa agradecieron al equipo multidisciplinario por el excelente servicio y buen trato que recibieron. Invitaron a la comunidad a ser solidarios y participar en la donación de órganos en beneficio de aquellas personas que necesitan un trasplante de órganos o tejidos para salvar o mejorar su calidad de vida.

TRASPLANTES RENALES

Néstor Escareño Montiel, titular de la Unidad de Trasplantes en la Torre de Especialidades, dijo que en la región lagunera y a nivel nacional, la mayor demanda es de trasplantes renales.

Informó que en lo que va de este año se han realizado en la UMAE No. 71 un total de 94 trasplantes renales. Este hospital, brinda servicio a derechohabientes de los estados de Coahuila, Durango, Chihuahua y Zacatecas, por lo que la lista de espera de población que requiere algún órgano es muy alta.

En la UMAE No. 71 se pueden solicitar informes en la coordinación de Donación de Órganos y Tejidos. Los teléfonos son de oficina: 729 0800 extensión 41378 y teléfono celular (871) 347 8581.