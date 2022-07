Refuerza IMSS Coahuila promoción por Semana Mundial de la Lactancia Materna

En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que se celebra del 1 al 7 de agosto, todas las unidades médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila, realizarán actividades para promover la alimentación exclusiva por esta vía durante los primeros seis meses del año.

El coordinador de enfermería en salud pública, licenciado Jesús Armando Seca Rivas, expuso que entre las actividades que se desarrollarán destacan una serie de pláticas y sesiones informativas respecto a la técnica adecuada de la lactancia, exposiciones de fotos en salas de espera y recolección de frascos para almacenar la leche.

Abundó que, para lograr una lactancia materna exitosa, el Seguro Social provee a las madres, padres y familiares, redes de comunicación y apoyo que acompañan durante este periodo a la madre y su bebé. Además, dispone de salas de lactancia, lactarios y el banco de leche para promover el uso exclusivo de este alimento para el recién nacido.

Explicó que esta práctica únicamente tiene bondades y ninguna desventaja; alimentar de esta manera al recién nacido es regalarle una vacuna que protege contra múltiples enfermedades, evita el riesgo de padecer obesidad durante la infancia, contribuye en la salud de la mamá al disminuir las posibilidades de hemorragia obstétrica de manera inmediata y de padecer algunos tipos de cáncer.

Además ayuda a reducir el peso ganado durante el embarazo y refuerza los lazos entre madre e hijo.

Adicional a todo lo anterior, la lactancia materna representa un ahorro económico ya que no implica costo, es fácil de proporcionar, no requiere preparación, ni la compra de aditamentos especiales como biberones y llega directamente a la boca del recién nacido por lo que no hay contaminación, ni manipulación previa, afirmó.

Desde que inicia el embarazo, en cada cita prenatal, en el Seguro Social, se insiste en las ventajas de amamantar al bebé, y se sugiere hacerlo cuando menos durante los primeros seis meses posteriores al alumbramiento.

Finalmente, Seca Rivas expuso que, en el transcurso de esta semana, todas las unidades médicas fortalecerán sus actividades de promoción sobre esta importante práctica.