Refuerzan imagen de Virgen del Desierto en Gómez Palacio

Luego de que la monumental imagen de la Virgen del Desierto se desplomara a causa de los fuertes vientos que se registraron la noche del jueves 3 de junio del año 2021, la estructura fue renovada y reforzada para seguridad de los cientos de visitantes que se dan cita al lugar, ubicado en el cerro de Dolores del municipio de Gómez Palacio.

Luis Carlos Gilio Calero, encargado del santuario de la Virgen del Desierto, comentó que son cientos de personas las que acuden a visitar este espacio que, dijo, no es solo para Gómez Palacio sino para toda la Comarca Lagunera.

Luego de que se levantara la monumental estructura de la Virgen, a inicios de este 2022, las visitas comenzaron y poco a poco se han ido incrementado.

De viernes a domingo se tiene un promedio de visitas de 150 personas cada día, mientras que de lunes a jueves, alrededor de 35 a 60 personas.

"Han ido mucho a hacer deporte, nos ha tocado gente boxeando, gente a caballo, y pues bueno es un santuario que lo quisimos hacer no solo para Gómez Palacio sino también para La Laguna

El plan inicial es poner un museo, se tiene que hablar con la Diócesis de Gómez Palacio para en conjunto hacer una capilla, pero a final del día es un proyecto a largo plazo", dijo Gilio Calero.

El responsable del lugar recomendó que aquellas personas que tienen problemas de rodilla u otras condiciones de salud, tomen sus precauciones, puesto que son un total de 350 los escalones que hay que subir para llegar a los pies de la Virgen.

Pero para dar solución a dicha cuestión y para que más personas tengan la posibilidad de visitar el lugar, dijo que en breve se pondrá a disposición de quien así lo solicite, de una unidad para que pueda transportarlos hasta la parte más alta.

Gilio comentó que por el momento, el acceso no tendrá costo para los visitantes. "Ahorita ya contamos con baños en la parte alta, y pues hay que visitarla, hay que apoyar a Gómez Palacio y hay que aprovechar que no se cobra, porque no sabemos si al ratito vamos a tener que cobrar o no".

Sobre el resto del proyecto en el que se contempla desde una capilla hasta un museo, dijo que será a largo plazo y que su realización requiere de una gran inversión, de por lo menos cinco millones de pesos.

"No le ponemos fecha, todo el tema es el dinero y definitivamente ahorita lo que estamos haciendo es manteniendo", dijo el responsable del lugar.

A destacar

Virgen del Desierto:

* Se inauguró el 11 de diciembre del 2020.

* Mide unos 28 metros de altura.

* El 3 de junio del 2021, la monumental imagen se desplomó debido a los fuertes vientos.

* La imagen de la Virgen del Desierto ya fue reforzada.