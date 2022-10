Refuerzan detección de cáncer de mama en Torreón

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a través de PrevenIMSS, refuerza las acciones para detectar oportunamente el cáncer de mama mediante tres estrategias: promover la autoexploración de los senos cada mes a partir de los 20 años, hacerse un examen clínico anual en su Unidad de Medicina Familiar (UMF) a partir de los 25 años y realizar la mastografía cada dos años, de los 40 a los 69 años.

La doctora Roxana Katia Avelino Solís, coordinadora de Programas Médicos de la división de Prevención y detección de enfermedades, explicó que la primera estrategia es la autoexploración mamaria, la cual debe realizarse siete días después de la menstruación y en mujeres que ya no menstrúan, hacerlo un día fijo del mes.

Agregó que el segundo mecanismo de detección es la exploración clínica de mama, la cual se realiza por el personal médico o de Enfermería capacitado, en donde las mujeres deben acudir a su UMF con su Cartilla Nacional de Salud al módulo PrevenIMSS y solicitar que se les realice su chequeo, cuyas acciones incluyen la detección de cáncer de mama y la exploración clínica.

En el marco del mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama, la especialista del Seguro Social indicó que la tercera estrategia es un estudio de Rayos X de las mamas que se llama mastografía, con esta prueba es posible identificar tumores que no pueden ser detectados en la exploración clínica.

Avelino Solís dijo que el período de mayor presencia de cáncer de mama está entre los 40 y los 59 años.

"Por eso es tan importante que hagamos acciones de detección a partir de los 20 años de edad y hasta los 69 años de edad", subrayó.

La coordinadora de Programas Médicos de la división de Prevención y detección de enfermedades, indicó que una vez que el cáncer se detecta, el médico hace una serie de estudios que complementan su diagnóstico para instaurar un tratamiento específico para cada paciente, ya que no todos los cánceres son iguales, no se detectan en las mismas etapas y por ello mismo no se puede abordar de la misma forma.

"Se tiene que evaluar a la mujer desde sus factores de riesgo, debido a que incrementan las posibilidades de tener un cáncer de mama: el envejecimiento (a mayor edad, mayor riesgo), Historia personal o familiar de cáncer de mama en madre, hijas o hermanas, antecedentes de hallazgos de lesiones precursoras de cáncer, vida menstrual de más de 40 años (inicio de la menstruación antes de los 12 años y menopausia después de los 52 años), ser portador conocido de mutaciones en los genes BRCA1 o BRCA2, incluso no haberse hecho la mastografía de detección es un factor de riesgo alto, dijo.

Añadió que el tabaquismo y alcoholismo también son factores que incrementan el riesgo de cáncer de mama.