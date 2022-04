Reforzarán seguridad en frontera de Durango y Zacatecas

Por temas referentes a la seguridad en la frontera de Durango y Zacatecas, habrá una reunión el próximo 18 de abril que será interestatal, donde participarán el gobernador de Zacatecas, David Monreal y el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres.

El mandatario de Durango dijo en cuanto al problema que se vive en Zacatecas, que Durango siempre ha estado atento para hacer la parte que les corresponde y como coadyuvante.

Con Zacatecas ,dijo el gobernador duranguense, ha habido incidentes menores.

"Reconozco la presencia de la Guardia Nacional, de la policía estatal en todos los municipios, desde San Juan de Guadalupe, Simón Bolívar, Santa Clara y el municipio de Mezquital, donde hay más comunicación entre un estado y otro, pues vienen de Jalisco y de Nayarit y para llegar a Zacatecas tienen que pasar por los límites territoriales de Durango. Estamos buscando cómo fortalecer esa comunicación y esa coordinación", dijo el gobernador de Durango.

DELITOS IDENTIFICADOS

El problema que se presentó hace meses de los asaltos en la carretera Durango- Zacatecas o Durango hacia el Centro del país se tiene bien identificado.

"No digo que no tengamos problemas de esa naturaleza, pero han bajado considerablemente además de que todos los días en la mesa de seguridad estamos con estos temas vigilando ya que hay presencia (de los cuerpos de seguridad) en los límites con Zacatecas, para evitar precisamente que pasen grupos acá y es una forma también de ayudarle a Zacatecas", dijo Aispuro.

También dijo que se encuentran intercambiando información.

"Vamos a seguir con la coordinación con todas las instancias de gobierno y buscando que la ciudadanía denuncie cuando hay algún tema que puede afectar la seguridad", aseguró el gobernador.

El mandatario destacó que Durango se encuentra entre los primeros lugares del norte del país que porcentualmente más empleo ha generado en los últimos meses.

"Y no habido mes que en Durango los empresarios no generen empleo y eso no lo genera el gobierno, lo generan los empresarios, pero el gobierno genera las condiciones y una de las condiciones para el desarrollo y el empleo es que haya seguridad", acotó.

