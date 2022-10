Reforma laboral llegó para quedarse: Alcalde

"No hay plazo que no se cumpla ni transitorio que no venza y hoy, tres de octubre, culmina la transición al Nuevo Modelo de Justicia Laboral en todo el territorio nacional", expresó la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, durante la ceremonia de arranque de la tercera etapa de la reforma laboral.

Los 11 estados que se integran en la tercera y última etapa de implementación son Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Chihuahua, Coahuila, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Yucatán, así como Baja California Sur y Guerrero a nivel local, informó la titular en el acto celebrado en el Patio del Trabajo, de la sede central de la Secretaría de Educación Pública.

La secretaria Luisa María Alcalde estuvo acompañada en presídium por el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena; los presidentes de los Tribunales de Justicia de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez, y del Estado de México, Ricardo Sodi Cuellar; el director del Centro Federal Laboral, Alfredo Domínguez Marrufo; la secretaria del Trabajo de Veracruz, Dorheny García Cayetano, y el consejero de la Judicatura, Sergio Javier Molina Martínez.

"Se trata de un cambio integral, de dimensiones impresionantes, que busca transformar el mundo del trabajo en beneficio de trabajadores del sector productivo, y de la sociedad en general. Se pretende impulsar la conciliación como pieza clave del modelo, recuperar la dignidad del trabajo como patrimonio común, impulsar el diálogo social, contar con una justicia cercana a las personas trabajadoras y a los empleadores, cumplir con los compromisos internacionales, evitar la discriminación, incluir la agenda de género y recuperar la negociación colectiva auténtica que concilie los justos reclamos de los hombres y mujeres que trabajan con las necesidades de quienes invierten en las fuentes laborales", dijo.

Esta hazaña de transformación parte del año 2019, cuando se publicó la reforma a la Ley Federal del Trabajo y a pesar de 2 años de pandemia que trastocó planes y obligó a suspender actividades, "continuamos con el plan de concluir en tres años la implementación del nuevo modelo de justicia laboral y hoy estamos aquí quienes participamos en esta hazaña, con el liderazgo del presidente de México Andrés Manuel López Obrador".

Luisa María Alcalde destacó que esta reforma llegó para quedarse, por la convicción de que es de interés común, y que puede representar un medio para alcanzar la justicia, la inclusión y paz social.