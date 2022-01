Reforma eléctrica tiene como objetivo que empresas no abusen de consumidores: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su reforma al sector eléctrico tiene como objetivo resolver el problema de que en el futuro las empresas privadas quieran abusar de los consumidores como sucede en España.

"Es para beneficio de los consumidores, del pueblo, para que no aumente el precio de la luz y no va aumentar mientras estemos en el gobierno, sin embargo, queremos dejarlo resuelto hacia adelante: si no se fortalece a la CFE, las empresas particulares que tienen como propósito el lucro, van a abusar de los consumidores, como lo están haciendo en España y en otros".

TAMBIÉN LEE Secretaría de Energía niega expropiación con reforma eléctrica

No se les pagará indemnización a los productores de energía privados

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo destacó que se requiere a la CFE porque el plan de los neoliberales tecnócratas "corruptos" era destruir a la CFE y a Pemex para dejar todo el mercado de la electricidad y los hidrocarburos a empresas privadas.

"Nuestra política es distinta, es fortalecer la CFE y a Pemex porque de esa manera se fortalece la economía popular. El modelo neoliberal es bueno para los potentados y las minorías, no para el pueblo".

Señaló que este debate es muy bueno porque ayuda a definir de qué lado estamos: “queremos fortalecer el servicio público en beneficio de los mexicanos o estamos en favor de las empresas particulares que abusan y de eso no hay duda”.