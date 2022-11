'Reforma Electoral sería retroceder', advierte diputado Javier Castrellón

El diputado federal por el Partido Acción Nacional (PAN), Francisco Javier Castrellón Garza, informó que será el próximo martes que las Comisiones Unidas discutan el dictamen que reforma la Constitución Política en materia electoral, sobre el cual aseguró que "los números no les dan… aunque digan que no, lo que quieren es meterle mano a aquellos órganos colegiados electorales que se manipulaban desde la Secretaría de Gobernación".

Se trata de la iniciativa impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual se encuentra en las Comisiones Unidas de Reforma Política-Electoral, Puntos Constitucionales, y Gobernación y Población.

"Es muy probable que salga al Pleno el próximo martes, habremos de estar ahí en una sesión presencial los 500 diputados de la Cámara. Hasta ahorita, los números no les dan, la verdad es que es una reforma que no debería de estar ahorita queriéndose hacer, cuando no están las expectativas para ello", dijo el diputado panista.

Comentó que con esa reforma, lo que se busca es eliminar prácticamente al Instituto Nacional Electoral (INE), "quieren desaparecer prácticamente a los diputados de mayoría, así como dicen que quieren eliminar a los plurinominales, no, ellos quieren que se queden 300 únicamente, pero por lista, o sea, son plurinominales".

Y es que explicó que con dicha reforma, si el distrito de La Laguna lo ganara un partido de oposición, pero sacó mas votos otro partido, votos en todo el estado, los 4 distritos se irían a ese partido.

"Es retroceder, es eliminar minorías, es no atender precisamente que los ciudadanos no tienen transparencia de que las elecciones van a ser respetadas por un órgano como actualmente lo es el INE", detalló.

En cuanto a las descalificaciones que se han vertido por diversas corrientes por la defensa que se emprendió a favor del INE, el diputado comentó que "ninguno de de esos descalificativos subo al hombro".

Insistió, además, que hay otros temas importantes, como el volver a las causas de la gente, "la gente no quiere saber de partidos, porque verdaderamente todos les hemos quedado de alguna u otra forma mal, la verdad es que no están entendiendo muchos partidos ni el presidente, que lo que tenemos que hacer es volver a las causas de la gente", reiteró.