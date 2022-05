Reforma electoral no busca desaparecer al INE ni a Tribunal: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este martes que su iniciativa de reforma electoral no busca desaparecer ni el Instituto Nacional Electoral (INE) ni al Tribunal Electoral (TEPJF).

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo manifestó que se busca que los consejeros del INE y magistrados del Tribunal sean elegidos de manera democrática por el pueblo y no por partidos o por arreglos copulares por lo que preguntó: "¿a qué le tienen miedo?"

"Hay mucha desinformación porque son muy chuecos, muy mentirosos. He estado yo viendo eso, dicen: ‘yo no estoy a favor de la reforma porque quieren desaparecer al INE’, pues no es cierto. Es el INE con un consejo igual, nada más que en lugar de 11 a 7(consejeros), para que no haya tanto aparato y que en vez de sean impuesto por los partidos en arreglos copulares, que los elija el pueblo, que es el soberano, que es el que manda. Eso es.

"No desaparece tampoco el Tribunal, nada más que también a los abogados del Tribunal que los elija el pueblo, porque si no son los partidos: `dos para ti, dos para ti, dos para ti, uno para mí'. Así era, ahí están también actuando a favor de quien los impuso, entonces ¿por qué no es la gente quien los elige de manera democrática? ¿A qué le tienen miedo? Y otra ventajas ¿por qué 500 diputados, por qué no 300? ¿Por qué tantos diputados locales? ¿Por qué tantos regidores?".

En este sentido, en Palacio Nacional, el mandatario federal señaló que pese a que los presupuestos para los municipios es muy escaso, este presupuesto se queda en el mismo gobierno y no llegan beneficios a la población y que regidores ganan más que el presidente de la República.

"Pueden estar las calles llenas de baches, porque el presupuesto se destina en un 95% al llamado `gasto corriente´, porque hay municipios en donde tienen 11, 15 regidores y bien pagados que ganan más que el presidente de la República", acusó.