Reforma electoral, inspirada en rencor e ignorancia: Matías Barajas

Los cambios propuestos en la reforma electoral son “carentes de diagnóstico y racionalidad, están inspirados en rencor e ignorancia”, además de que no solo ponen en riesgo la organización de elecciones, sino la credibilidad de los futuros resultados electorales y hasta la estabilidad política del país.

El consejero local electoral, Matías Barajas Flor, se pronunció así en contra de la iniciativa presidencial que está por aprobarse en el Senado, durante la sesión ordinaria del Consejo Local del INE que se llevó a cabo este martes.

Hizo un llamado al presidente del Senado, Alejandro Armenta, y al presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, así como a los legisladores de Coahuila, Verónica Martínez y Armando GuadianAa, para que examinen a fondo la propuesta y “reconozcan los valores humanos de los trabajadores miembros del servicio profesional de carrera, y todos los riesgos económicos” que van implícitos con dicha reforma.

Tras detallar todas las actividades que desarrolla la estructura de trabajadores del INE, el consejero electoral dijo que “al presidente no le interesa lo que acabo de explicar, pues su reforma contiene una pretensión grave de disolver o disminuir las 300 juntas ejecutivas del INE en todo el país, al referir que su trabajo no es necesario cuando no hay elecciones y que solamente van a ser contratados eventualmente cuando así suceda”.