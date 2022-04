Reforma electoral es una ley 'Porfirio Díaz', regresiva y antidemocrática: dirigente nacional del PRD

En su visita a Lerdo, el dirigente nacional del PRD, José de Jesús Zambrano, aseguró que Morena se ha convertido en una tragedia para la nación y también que la reforma electoral promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador es regresiva, antidemocrática y una ley "Porfirio Díaz".

"Morena se ha convertido en una pesadilla, en una tragedia nacional que le está haciendo muchísimo daño al país", dijo Zambrano.

Mencionó que la derrota por tratar de imponer la reforma eléctrica causó en el ejecutivo profunda molestia.

Habló del discurso de odio y descalificación contra los legisladores que votaron en contra de una reforma que consideran también una propuesta eléctrica regresiva que ha polarizado más la situación política de la vida nacional.

"Ayer mandaron formalmente la iniciativa de las reformas para una reforma electoral con el pretexto de erradicar fraudes y hacer menos costosas las elecciones y es un discurso falso; es un bodrio de propuestas de reforma electoral que no va a pasar porque es regresiva y es antidemocrática y es una ley 'Porfirio Díaz' de un aspirante a dictador que quiere borrar a toda la oposición", declaró Zambrano.

Mencionó que llamó la atención que la haya presentado el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) lo que considera que es un mensaje oculto de que o votan 'o se las entenderán conmigo', y así perseguirlos desde la UIF, lo que considera un grado de "perversidad grande".

Apuntó que la reforma electoral no va a pasar porque no tienen los votos para desaparecer al Instituto Nacional Electoral (INE) y quitar a la oposición incómoda bajo el falso argumento de que se van ahorrar millones de pesos para destinarlos a combatir la pobreza "cuando han destruido instituciones en casi cuatro años de gobierno que le servían a la gente. Además de que no han disminuido las franjas de pobreza ni la desigualdad social. Ellos están obsesionados en que de mantenerse como dé lugar", aseguró.

También adelantó que no habrá derrota para la oposición en el 2024 y lanzó un mensaje al presidente. "Le digo a Andrés Manuel López Obrador: no te tenemos miedo, te vamos a derrotar el 2024 y esa ley no va a pasar".

Dijo que en el caso de Durango hay que estar muy pendientes y atentos en el tema electoral para evitar la intromisión de los servidores de la nación.

Criticó lo que llamó un desvío de recursos en los programas en favor de la candidata de Morena a la gubernatura de Durango y dijo que si el gobierno quiere ahorrar que empiece por los "vividores de la nación" que anda en promoviendo los programas sociales con fines electorales.