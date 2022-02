Reforma electoral eliminará gastos excesivos del INE: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó que la reforma político-electoral que presentará su gobierno buscará reducir los gastos excesivos del Instituto Nacional Electoral (INE), que no cuesten tanto y sean limpias las elecciones.

"La propuesta de reforma va a buscar reducir los gastos excesivos del actual Instituto Electoral y que no cuesten tanto las elecciones y que al mismo tiempo se garanticen elecciones limpias, libres, que no haya fraude electoral como sucede, como hemos padecido", dijo.

En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo criticó que los consejeros electorales actúan por consigna y no son auténticos jueces.

Fustigó que hay grupos de periodistas defendiendo al INE e incluso recordó que la revista inglesa The Economist señaló recientemente que en México no hay democracia, "es decir, que había más democracia con (Felipe) Calderón y con Peña (Nieto). Imagínense, que cuando nos robaron la presidencia había más democracia que ahora.

"Y es una revista supuestamente seria, The Economist no dice que hay un Instituto Electoral supuestamente independiente, no, la culpa es del presidente, ¿en qué quedamos? yo tengo que ver con lo electoral".

El mandatario acusó que hay una campaña que vincula los intereses del conservadurismo de México con los intereses de estos medios que defienden a empresas que antes saqueaban al país y que están molestos; en tanto que hay periodistas que defienden al INE y no hay control de presupuesto, porque, dijo, atienden muy bien a los periodistas.