Red de Mujeres de La Laguna urge cambios en Centro de Justicia

La Red de Mujeres de La Laguna consideró que los Centros de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres de Coahuila deberían evaluar sus procesos internos "y modificar lo que haya que modificar" para mejorar la atención que se brinda a las mujeres que son víctimas de cualquier tipo de violencia.

Adriana Romo Salado, integrante de la Red, dijo que la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia no hace diferencias en los tipos de violencia, por lo que a todas las mujeres se les debe tratar por igual y no a juicio de quien las atiende.

"No niego que si llega una persona con heridas, pues se considera una urgencia, tanto médica, psicológica y jurídica. Sin embargo, sí hemos visto que hay como esta tendencia de que si la persona no va con signos visibles de violencia (física), su denuncia es minimizada. Pero bueno, no hay que olvidar que la afectación de la violencia, pues únicamente quien la está viviendo puede saber cómo se siente vulnerada", expresó.

Romo Salado dijo que hay capacitación constante para el personal de los Centros, además de que los agentes de los Ministerios Públicos conocen el marco normativo, los códigos y protocolos de atención, por lo que no sabe si a estas alturas, hay falta de voluntad o de interés.

"No nos explicamos eso porque pues sí conocen, a lo mejor no a la perfección, pero si tienen conocimiento (de los protocolos), entonces yo no sé si esta mala atención se deba más bien a una falta de interés, a una apatía o a un hartazgo.

Si es cierto que a veces tienen sobrecarga de trabajo y que a veces trabajan con pocos recursos, tampoco ignoramos esa realidad, pero quien menos es responsable de eso son las personas que van a solicitar un servicio, son quienes menos son responsables de esta sobrecarga de trabajo o de esta dinámica laboral, ya desde ahí las personas que van, están en un estado de vulnerabilidad, simplemente por eso debiera existir el trato digno hacia las personas".

Lo anterior, lo señalaron después de que "Ana Lucía" (nombre ficticio) denunciara a El Siglo de Torreón que no recibió un trato adecuado en el Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres de Torreón, esto cuando fue a denunciar amenazas de muerte por parte de su expareja.

"El objetivo de los Centros de Justicia era precisamente evitar que la mujer anduviera de un lado a otro para que ahí fuera mas rápida la atención, pero como que no está funcionando, porque la verdad es que es lo mismo, las traen a vuelta y vuelta. Incluso no le veo diferencia a que la mujer fuera directamente a Fiscalía, porque de todas maneras en el Centro de Justicia ha pasado lo mismo. Las tienen esperando horas, les dicen que el MP no está ahorita porque anda en una audiencia, que vengan mañana.

A lo mejor se tendría que revisar todo eso, porque al paso de los años creo que a la población ni siquiera sabe que quienes las atienden ahí para tomar una denuncia no pertenecen ahí y bueno, la percepción de las mujeres es que en en el Centro de Justicia hay mala atención, sí es muy tardado".