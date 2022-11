Colegios de La Laguna recuperan matrícula perdida

Los colegios particulares de la Zona Metropolitana de La Laguna (ZML) comienzan a recuperarse y hasta ahora, han captado a unos 10 mil estudiantes de nivel básico, que en ciclos escolares anteriores habían abandonado el sistema educativo privado por las afectaciones económicas que dejó la pandemia por la COVID-19 a las familias.

En esta región, hay alrededor de 500 instituciones educativas particulares y en la contingencia sanitaria, dejaron el servicio particular entre 15 y 20 mil alumnos, según informó Martín Rodolfo Silva Rosales, presidente de la Unión Nacional de Instituciones de Educación Privada (ANIEP) "Justo Sierra" y director general del Colegio América de Torreón.

"Afortunadamente, sí hemos tenido recuperación de matrícula, obviamente que fue mucho la pérdida (en pandemia) pero ya no vamos para abajo, ahora vamos a empezar la recuperación. Esperamos que en uno o dos años, si no es que sucede otra cosa, podamos llegar cuando menos al 80 por ciento de como estábamos antes", dijo.

Silva Rosales indicó que hay incertidumbre por las políticas del Gobierno federal. "Porque esa es una de las cosas que todo mundo en la Iniciativa privada estamos temerosos.

Pero afortunadamente sí hemos tenido una recuperación bastante buena, hemos dado muchas facilidades a los padres de familia, no se les cobra inscripción, las colegiaturas no se han subido, hemos desempleado el menor número de gente posible y pues algunas escuelas pudimos sobrevivir, teníamos que pagar todo lo que pedimos prestado para poder seguir adelante", apuntó.

BRINDAN APOYO

Indicó que los alumnos que han recuperado en este ciclo escolar "desafortunadamente no traen los contenidos pero pues estamos apoyándolos y hablando con los padres de familia para ubicarlos.

Algunos no pudieron conectarse a las clases, los padres de familia a veces tenían 3 o 4 hijos y técnicamente no tenían la capacidad de conectarse, entonces perdieron, les dieron créditos, les dieron calificaciones pero no tenían los contenidos.

Nosotros al aplicar el examen de diagnóstico, nos dimos cuenta de que un alumno de cuarto año, apenas tenía el nivel de primer año pero pues tenemos que ayudarlos", explicó.

En junio de este año, la asociación dio a conocer que se había perdido un 40% de la matrícula estudiantil en los colegios particulares del estado de Coahuila. En todo el estado, son más de 800 planteles educativos.

En esa ocasión, Silva Rosales, dijo que con la emergencia sanitaria y el confinamiento, algunas instituciones privadas tuvieron que liquidar a casi la mitad de su personal, sobre todo porque muchos padres y madres de familia cambiaron a sus hijos a escuelas públicas, dejando adeudos de hasta 3 o 4 mensualidades, lo que impactó negativamente en las finanzas.

Para recuperar la matrícula, señaló que en este ciclo escolar 2022-2023 se manejarían promociones como el no cobro de inscripciones o descuentos de entre el 20 o el 50% sobre dicho concepto.

Panorama

Falta de apoyo e incertidumbre.

* La asociación dijo que en lo que va de la pandemia por la COVID-19. no tuvieron apoyo del Gobierno federal.

* 'Muchos tuvimos que empeñar las casas, algunos, para poder pagar sueldos, seguro social, Infonavit, SAT, Impuesto sobre Nómina y pues ahorita queremos recuperarnos para poder sobrevivir. No tuvimos ningún apoyo en lo absoluto', dijo Silva Rosales.

* Mencionó que hay incertidumbre para 2023 y que esperan 'que no se llegue al socialismo, esperamos luchar para que México se pueda salvar'.