Recuerdan a Carmen Salinas a un año de su partida

La luz de la actriz lagunera, Carmen Salinas, sigue brillando gracias a que la recuerdan sus paisanos, sus colegas, sus seguidores y por supuesto su familia.

El día de ayer, se cumplió un año de la partida de la oriunda de Torreón por problemas derivados de un derrame cerebral que tuvo lugar el 11 de noviembre en su hogar.

Este viernes, se ofició una misa en honor a Carmen precedida por el padre José de Jesús Aguilar en la Parroquia de los Santos Cosme y Damián, localizada en la Colonia San Rafael de la Ciudad de México.

El Siglo de Torreón estuvo presente y pudo platicar antes del acto religioso con Gustavo Briones, sobrino de Carmen. Él manejaba la carrera de la lagunera en los últimos años.

Briones comentó que a 12 meses del fallecimiento de Salinas, la familia todavía no logra reponerse, en especial él.

"La verdad es algo increíble, no lo he podido superar. No hay momento que no esté pensando en ella. Hoy -Ayer- que fui por sus cenizas al panteón fue algo muy triste porque siento que hasta ahorita me está cayendo el 20 de que se fue. Me hace mucha falta", dijo y enseguida soltó en llanto.

Tras recuperar la serenidad, Gustavo mencionó que Carmelita será difícil de olvidar y es que además de contar con una larga trayectoria profesional, la lagunera se caracterizó por su buen corazón.

"Carmen sembró muchísimo cariño. Agradezco bastante que sigue en los corazones de muchas personas. Carmen siempre ayudaba sin fijarse quién era y si estaba en sus posibilidades le echaba la mano".

El sobrino de la también imitadora lamentó que hasta ahora, no se ha hecho un homenaje a Salinas en su tierra.

"Hablé con el gobierno de Torreón, me contestaron y no me decían nada más, no me daban fecha y ya no quise insistir. Es muy lamentable porque aparte de que Torreón era su tierra, se trata de una ciudad en donde gobierna el partido que ella militaba".

Gustavo Briones informó que llegó a pensar que Carmelita saldría adelante luego del derrame cerebral que sufrió, ya que siempre mostró fortaleza.

Tras charlar con este diario y otros medios, Gustavo ingresó a la iglesia en compañía de gran parte de la familia de Carmen.

A las 19:15 horas comenzó la eucaristía. El reverendo José de Jesús Aguilar le dedicó unas emotivas palabras a la torreonense.

"Nos reunimos con gran alegría y esperanza, haciendo que la tristeza por el fallecimiento de Carmelita vaya desapareciendo cada vez más sabiendo que ella recibió el llamado más importante de su vida, el llamado para estar en la presencia de Dios y gozar eternamente sin llanto, sin enfermedad, sin dolor y sí, en completa paz y alegría", dijo.