Senado reconoce trayectoria del lagunero Bruno Danzza

Hace unos días, el cantautor lagunero, Bruno Danzza, visitó su tierra y aprovechó para venir a El Siglo de Torreón a entonar algunas de sus melodías y contar bonitas anécdotas de su carrera.

Danzza actuó en el programa El Sonidero Lagunero que cada viernes transmite esta casa editora de forma virtual. Ahí, evidenció su alegría por sus logros profesionales, al que se ha agregado uno más.

El pasado lunes, el nacido en Torreón fue reconocido por su trayectoria como compositor en el Senado de la República, junto con un grupo de compositores miembros de SACM (Sociedad de Autores y Compositores de México).

Junto a autores como Manuel Eduardo Toscano, Jaime Flores, Luis Carlos Monroy, Aureo Baqueiro, Roberto Belester y Mary Morín, entre otros, el lagunero fue distinguido con la presea "Rostro del Autor" por tantas y tantas composiciones que ha sido éxitos en las voces de Edith Márquez, María José o Lupita D´Alessio.

De manos de Martín Urieta, presidente del consejo directivo de SACM, la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero así como los Senadores: Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu, Miguel Ángel Mancera y Ricardo Monreal, Bruno aceptó el reconocimiento.

"Me siento muy honrado con esta distinción. Me siento agradecido y emocionado de que el Senado reconozca nuestra labor de autores, porque nosotros como héroes desconocidos, porque hacemos las canciones que todo mundo canta, pero los compositores somos los menos reconocidos.

"Me entusiasma mucho esto porque en México no he sido premiado de esta forma, ha sido en el extranjero en donde se han reconocido mucho más mis obras. Espero que haya música", acotó.

Por otro lado, Bruno anunció durante la charla que se presentará junto a su paisano, Miguel Luna en un bar de Torreón el 28 de mayo.

"Es un show que se llamará Inédito. Un día me topé con Miguel y le dije, '¿Porqué no hacemos algo en Torreón, vamos a cantar en nuestra tierra?', y pues bueno le encantó la idea", expresó.

El creador de temas como Mírame y Mi error, mi fantasía reveló que hay planes de que dicho concepto musical, al lado de Luna, se expanda.

"Posiblemente, lo llevemos a otros sitios del país y la verdad es que me encantaría".

Por otro lado, Danzza recordó como fue que decidió dedicarse a los escenarios.

"Tenía como 7 años cuando arribé a casa y me puse a ver la televisión. Estaba el famoso Festival OTI y escuché a alguien cantando, era un muchacho con camisa negra y no era otro, sino José José cantando El triste; en ese momento la piel se me puso de gallina, se me mojaron los ojos y me di cuenta de que quería cantar", relató.

Danzza, quien ha elaborado más de 500 melodías, también agradeció en la charla a artistas como María José, Lupita D´ Alessio y Sandra Echeverría, quienes han confiado en él.

"Con María José se ha dado una química increíble. Soy coautor de su éxito Lo que tenías conmigo. Con Sandra recién lanzamos el tema Me vale", mencionó.