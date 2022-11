Reconocen labor de policías municipales de Gómez Palacio

Agentes de la Policía Municipal y de la Dirección de Vialidad recibieron, de manos de la alcaldesa Leticia Herrera Ale, el estímulo económico donado este mes por parte del empresario y coordinador de la Administración Municipal de Gómez Palacio, Carlos Ernesto Herrera Reza, en lo que representa un estímulo a acciones que se destacan en cumplimiento de su deber.

Fue en el auditorio Benito Juárez de la Presidencia Municipal, ante medios de comunicación y funcionarios municipales, los agentes fueron reconocidos por su actuación en diversos hechos como un robo e incendio, detención de responsable de daños en propiedad ajena, robo de ganado y algunas otras notables intervenciones, aunque entre todas destacó el apoyo a una mujer en labor de parto.

Al respecto, la Presidenta Municipal agradeció la disposición de Ernesto Herrera por su generosa disposición a donar su dinero, porque aclaró que él tiene un puesto honorario en su Administración y como tal no cobra.

Manifestó su gratitud a los policías por trabajar con pasión y ahínco, “sin ustedes, nuestra Policía y agentes de Vialidad no somos nadie, no podemos hacer el trabajo nosotros solos”, por eso le exhortó a seguir trabajando y a extremar sus labores de vigilancia durante la temporada de diciembre, cuidando de que no se asalte a la gente.