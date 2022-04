Reconoce Alejandro Irarragorri fracaso en Tampico

La Jaiba Brava del circuito de la Expansión MX, dejó de pertenecer a Grupo Orlegi. Su Presidente, Alejandro Irarragorri, habló del tema y reconoció el fracaso para emigrar de esa plaza al Sur de Tamaulipas.

"Nunca le he tenido miedo a la palabra fracaso, y si revisas un poquito de la historia, yo he reconocido cuando fracasamos, al igual que he reconocido cuando hemos tenido la fortuna de acertar" dijo el mandamás de este grupo que tiene a Santos Laguna y Atlas en la Liga MX.

Pero Irarragorri Gutiérrez habló de lo que conllevó a tomar la decisión "Y claro que fracasas, porqué cuando nosotros adquirimos la plaza y la franquicia, el gran objetivo era generar lo estructural, la infraestructura y los procesos para llevar a esa plaza a la Primera División".

Confesó que para este revés, los primeros responsables fuero ellos, así como infinidad de razones y situaciones, que los orillaron a tomar esa decisión, con el gran dolor de su corazón.

"No fuimos capaces de generar infraestructura. No pudimos convencer a la comunidad empresarial a sumarse y por eso siempre hago un reconocimiento" sin referirse a las cuestiones comerciales, las cuales ya tienen como patrocinadores en los uniformes y estadios "una de las grandes fortalezas de Santos y que le ha permitido el desarrollo en los últimos 16 años, es ese gran apoyo incondicional que hemos recibido de socios como Lala, Peñoles, Soriana, SIMSA, hasta de Grupo Modelo en distintas etapas y distintos momentos, que es junto a la gran afición y la voluntad de una región de levantar la mano y la pasión".

Por último, Irarragorri le deseó suerte a los nuevos dueños que se trasladaron a Baja California Sur.

"Sí fue un gran fracaso, lo sentimos en el corazón, hay muchos aprendizajes, también hubo cosas buenas: hay un campeonato que se queda ese trofeo en las vitrinas de la institución para quién o cuándo se retome. Le deseo mucho éxito al nuevo inversionista en La Paz para que pueda lograr llevar a esa comunidad a través del futbol alegrías y emociones”.