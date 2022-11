Reclasifican delito por el que fue señalada joven en su intento de defenderse de su agresor

La pesadilla de Brenda está por terminar. Luego de ser señalada como la agresora de su expareja en su intento de defenderse, su delito fue reclasificado nuevamente por lo que el caso podría cerrarse en el 2023.

En el 2021 fue privada de su libertad e ingresada al Cereso número 1 de Durango, luego de que un juez la vinculara a proceso por homicidio calificado en grado de tentativa, el cual fue reclasificado por lesiones que ponen en riesgo la vida y recientemente el delito quedó solo como lesiones aunque por un lapso de seis meses deberá firmar cada mes y deberá permanecer lejos del supuesto ofendido.

"Se dio la suspensión condicional del proceso, me están reduciendo el delito, ya no estoy por lesiones agravadas ahora estoy simplemente por lesiones para poder cerrar el caso, lo cual es como ponerme a prueba por 6 meses, en ese tiempo tengo que estar yendo a firmar una vez por mes y no acercarme a la supuesta víctima", explicó la joven quien aseguró ya no tener temor de regresar tras las rejas, "ya es para que se acabe pronto".

Su próxima audiencia está programada para el mes de mayo del 2023.

Brenda no considera que las reclasificaciones que ha sufrido su caso haya sido por justicia, aunque reconoce que le da mayor tranquilidad.

"Es una carga menos, se siente liberada porque está uno con la presión de que si irás a prisión o no, o qué va a pasar después, ya con esto ya me siento más tranquila. No siento que haya justicia como tal, simplemente están buscando una salida alterna para terminarlo, pero justicia no hubo porque a mí me tomaron como la agresora en todo momento cuando no fue así, los hechos no sucedieron como ellos lo dicen", recalcó.

Brenda ahora trata de continuar con su vida, retomarla justo donde quedó pausada aquel 16 de mayo de 2021.

Ahora, estudia la licenciatura en Administración de Empresas Turísticas, "estoy tratando de llevar mi vida normal aunque ante la sociedad ya estoy tachada como una agresora... me faltan dos años para terminar", dijo con emoción.