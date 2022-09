'Reclaman' su cauce natural, río y arroyos

Por las abras que se registraron en el ejido Mieleras, en Viesca, reubicarán a unas 30 familias.

Los pobladores reconocen que el río y los arroyos reclaman su cauce natural, pues las primeras zanjas aparecieron hace unos 25 años, pero en aquella ocasión ni el geólogo que llevaron les explicó las causas que originaron que la tierra se "partiera", por lo que tampoco ellos le dieron importancia y la vida continuó, pero años más tarde se volvieron a registrar, pues con esta son cuatro ocasiones que sucede.

El comisariado ejidal, Jesús Campos Cruz, contó que las grietas se han presentado en tierras cultivables, por lo que se estima que unas 50 hectáreas quedaron inservibles, aunque el consuelo que les queda es que algunos ejidatarios ya habían vendido la pequeña propiedad.

Otro de los puntos donde la tierra se "partió" en varias ocasiones fue en el campo deportivo, pues está muy cerca del cerro y cada que cae "un aguacero", los arroyos renacen, así fue en el 2016 y en 2022, a inicios de septiembre.

La grieta llega casi a donde se encuentra la malla ciclónica del Jardín de Niños, por lo que las autoridades estatales y municipales decidieron habilitar el edificio, para evitar algún riesgo para los pequeños.

Sin embargo, la situación se agravó el sábado 10 de septiembre, pues por la avenida del río Aguanaval, el cual se encuentra a un lado de la comunidad, empezó a alimentar el canal que "atraviesa" el rancho, por lo que las fisuras en la tierra empezaron a salir "por todos lados", cuenta el comisariado ejidal.

La falla geológica se observa también en el pavimento de la calle que se encuentra a un lado del salón de acuerdos, incluso se colocó cinta amarilla para evitar el paso de los vehículos, pero en ese mismo punto se encuentra la plaza principal, un centro comunitario, así como un plancha de concreto con techumbre en donde también se observa agrietado y pese a que las autoridades les dijeron que esos espacios ya no se podrían utilizar, se observó a personas sentadas en la plaza.

La zanja más aparatosa se registró a la entrada de la comunidad, pues según contaron los pobladores, los escurrimientos del río Aguanaval alimentaron el canal, pero el agua se extendió hasta formar el enorme agujero, que los obligó a colocar un "dique" y evitar que la grieta avanzara, pues cerca de ahí la humedad hizo otro hoyo, que quedó en medio de la calle.

"Hubiera visto como se puso todo el movimiento que se hizo ese día, no hallábamos qué hacer, andaban todos los del rancho echando tierra y poniendo costales pa' tapar, pa' que el agua del canal no se viniera pa' este lado y ya también nos mandaron una máquina y un camión pa' que estén al pendiente por si se llega a ofrecer", dijo el señor Félix Paniagua, un hombre de avanzada edad, quien agregó que no recuerda que en la comunidad se haya presentado una situación de esa magnitud.

Asimismo, el señor contó que fue uno de los afectados, incluso tuvo que desalojar su vivienda y resguardó sus muebles y demás pertenencias en casa de su hermana, en el mismo ejido, pues su intención es buscar donde vivir en Torreón, ya que dijo casi todos sus hijos viven en dicha ciudad, solo uno decidió "hacer vida" en la comunidad.

QUEREMOS LA VERDAD

En tanto que Jesús, el comisariado ejidal, compartió que son alrededor de dos mil habitantes en la comunidad y hasta el momento hay necesidad de reubicar a las 30 familias, pero reiteró que el ejido se encuentra en medio del agua, pues por un lado está el río y al otro extremo los cerros, por donde cada vez que llueve se vuelven a formar los arroyos y un "tajo" también corre dentro de la comunidad, por lo que dijo que cada vez que llueva, la situación se irá agravando.

Declaró que las autoridades estatales y municipales les mandaron un geólogo, pero esperan que ahora sí les digan la verdad y no como la ocasión anterior en que los dejaron con muchas interrogantes y confiados a que con llenar las grietas era suficiente.

Compartió que hay reserva territorial para la reubicación de las familias, pero consideró que será lo mismo, pues insistió en que tienen a un lado el río y por lo tanto hay corriente en el subsuelo.

"La verdad el municipio si nos ha ayudado a rellenar, pero esa es una cuestión preventiva por que tenemos que saber cuál es la versión de los geólogos, saber que recomiendan ellos, porque ¿qué ganan con echarle tierra arriba y los pozos siguen quedando abajo?, por la corriente que hay por debajo de la tierra. Cuando la otra abra, hace muchos años vinieron unos geólogos pero no nos dijeron nada y ahorita si queremos que nos digan la verdad, queremos saber dónde estamos parados".

Por último, los dos señores coincidieron en que la enorme grieta que está a la entrada de la comunidad, afortunadamente se registró en la tarde y tuvieron la oportunidad de responder a la situación, pero dijeron que si la contingencia se hubiera presentado de noche o madrugada, tal vez no se hubiera tenido la misma capacidad de respuesta y por lo tanto estaban expuestos a que se hubiera presentado una tragedia si "agarra a la gente dormida".

AUTORIDAD MUNICIPAL

El alcalde, Hilario Escobedo de la Paz, confirmó que en definitiva las 30 familias no podrán permanecer en las casas, por si en un futuro se registra una contingencia igual.

"Ya nos estamos poniendo de acuerdo con los ejidatarios para ver si nos pueden echar la mano con un terreno para reubicarlos a un lugar más seguro y platicar con la gente para iniciar con la reubicación lo más pronto posible".