Reclaman justicia para víctima de golpiza

En redes sociales, familiares e incluso hasta desconocidos, se ha unieron para reclamar justicia para Roberto Rentería Rey, conocido como "Beto", tras haber sido víctima de una golpiza que le propinaron desconocidos, en pleno Centro de Torreón .

Con la leyenda "Justicia para Beto", la familia Rentería Rey denunció el caso, acompañado con las fotografías de los golpes y consecuencias que sufrió Beto, quien por las tardes se desempeñaba como "viene, viene", a unas cuadras de la presidencia municipal, justo donde fue atacado.

En la denuncia pública se explicó que los hechos ocurrieron el viernes 4 de noviembre en la calle Galeana entre las avenidas Morelos y Matamoros.

"Los sometieron trayendo como consecuencia la pérdida de su ojo izquierdo", reza la publicación que fue compartida en varias ocasiones en redes sociales, como parte del reclamo de la familia.

Beto se encuentra plenamente identificado al salir de casa, con un gafete expedido por el DIF Torreón, en el que se detalla que es una persona "con capacidades diferentes DX: isquemia cerebral retraso psicomotor".

En el mismo, se pide a las autoridades y a la población tener las consideraciones necesarias para su desempeño cotidiano.

"Alzo la voz por él y por todas las personas con capacidades diferentes que claramente no se pueden defender; como sociedad no podemos dejar pasar por alto este tipo de situaciones, tenemos que aprender a respetar a todo tipo de personas y empatizar con ellas, porque no sabemos lo que pasan día a día y a lo que se enfrentan; así como Beto hay muchas personas que con todo y su condición buscan salir adelante...", es parte del llamado que hace la familia, descartando que en algún momento haya sido maleducado o grosero con la gente.

Se informó también que ya se interpuso la denuncia correspondiente para dar con los responsables del ataque que sufrió en pleno Centro de la ciudad.

En el mensaje, se pidió la colaboración de los negocios, viviendas y demás personas que fueron testigos de la agresión, para que aporten detalles de la misma, para poder dar con el paradero de los responsables.

"Cualquier información al respecto sería de utilidad (videos, etc.) Les pido por favor compartir para llegar a más personas sobre esta situación...", se solicitó en la denuncia pública.

Y es que en ella, se hizo referencia de que sus pares, hermanos y sobrinos de Beto, se encuentran consternados por lo sucedido, ya que "él ha sido querido por miles de personas, siempre lo reconocen, les da gusto, lo abrazan".

Agresión

Detalles de lo sucedido:

* La víctima fue Roberto Rentería Rey.

* Los hechos se registraron el viernes 4 de noviembre.

* Ocurrieron en la calle Galeana entre las avenidas Morelos y Matamoros.

* Se presentaron las denuncias correspondientes sobre lo sucedido.