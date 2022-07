Reclaman desatención en mujeres que son víctimas de violencia en Gómez Palacio

Al confirmarse el quinto feminicidio en el municipio de Gómez Palacio en lo que va del año, la titular del Instituto de la Mujer, Sandra Sierra, reconoció que actualmente están dadas las condiciones para que esta cifra aumente, debido a la mala atención que se brinda a las víctimas desde el nivel municipal como estatal así como por la falta de acciones preventivas que se ven afectadas por la falta del presupuesto necesario. "Estamos fallando de una forma terrible y no se merecen las mujeres bajo ninguna circunstancia ni el vivir con esa zozobra, ni el tomar una decisión tan trascendental como alzar la voz y recibir las respuestas que tristemente estamos dando", dijo Sierra Limones.

Esto luego de que una sobreviviente de violencia familiar, acudiera el pasado martes al Hospital General de esta ciudad con evidentes huellas de maltrato, y no se aplicara la Norma Oficial Mexicana 046 sobre la Violencia Familiar, Sexual y Contra las Mujeres, y en el que se indica cómo es que se deben detectar probables casos que se encuentran involucrados en situación de violencia familiar o sexual, entre la población en general.

Pero eso no sucedió de acuerdo con el relato de la víctima en el Instituto de la Mujer. Y es que, tras recibir la atención médica luego de que en repetidas ocasiones su agresor la sofocara y perdiera el conocimiento, y pese a que su ropa estaba con huellas de sangre, fue devuelta con su agresor quien argumentó que se había caído de las escaleras.

La mujer, horas mas tarde logró escapar mientras éste tomaba una siesta.

"Gracias a Dios ya el día de hoy (miércoles) se dio la orden de aprehensión para este agresor, pero habla del estado de vulnerabilidad en el que estamos las mujeres; el problema no es levantar la voz, el problema es de nosotros autoridades que a la hora de que levanta una mujer la voz, que a la hora que una mujer denuncia hacemos procesos complicados, lentos, con fallos de seguridad, poco sensibles, etc. y pareciera que todo mundo queremos como entregarnos la estafeta para que no sea mi responsabilidad", recalcó.