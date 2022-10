Reciben taller sobre podas y talas de árboles

Trabajadores municipales involucrados en la atención de áreas verdes recibieron un taller sobre podas y talas, por parte de la Dirección General de Medio Ambiente, con el objetivo de que estas labores se lleven a cabo de la manera más adecuada posible.

La titular de la dependencia, Susana Estens de la Garza informó que este taller forma parte de la capacitación para las brigadas del cuidado ambiental, y estuvo a cargo del personal a su cargo.

Los mecanismos de poda dependen de cada situación en particular, es decir, si la poda es por formación o crecimiento, reducción de copa o por seguridad para evitar riesgos.

Un total de 40 trabajadores de áreas como Parques y Jardines, Inspección y Verificación, Protección Civil y Bomberos, así como Seguridad Pública Municipal, asistieron a este taller bajo la coordinación de la Dirección General de Medio Ambiente.

Por otra parte, la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, colaboró en la actividad, que se desarrolló en el interior del Museo Regional de La Laguna, en el Bosque Venustiano Carranza.

MEJORES HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL

Con esta capacitación el personal encargado del mantenimiento de las áreas verdes en la ciudad, contará con mejores herramientas de conocimiento para que no se dañen las especies. Podrán determinar también si un particular incurre en una mala práctica, al no solicitar primero el permiso de la Dirección de Medio Ambiente.

"Los ciudadanos interesados en la poda o tala de un árbol deben acercarse a la Dirección General de Medio Ambiente, para que los inspectores evalúen si procede", comentó Susana Estens de la Garza.

Esta capacitación es también parte de un programa de adiestramientos que el Municipio ha programado para alistar el proyecto de la Policía Ambiental.