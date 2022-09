Negativa a despenalización del aborto en Durango enfrenta posible impugnación

La iniciativa de despenalización del aborto en Durango podría presentarse nuevamente ante el pleno del Congreso a través de otros mecanismos como la impugnación, comentó la diputada por Morena, Marisol Carrillo, presidenta de la Comisión de Equidad y Género, luego de que esta madrugada fuera votada en contra.

"Se subió, que era lo que queríamos para que las mujeres tengan esta manera, otros medios como es la Suprema Corte, como una ampliación, como es una impugnación; no se desechó, que era lo importante", recalcó la legisladora.

Tras la negativa del resto de sus compañeros, Carrillo calificó tal decisión como una cerrazón por parte de los legisladores.

"Todavía estamos con una cerrazón, con prejuicios, estigmas de los señores y señoras diputadas en donde se les olvida que el principio de trabajo legislativo es laico, es un Estado laico, no se trabaja con dogmas", dijo.

Y puso como ejemplo la postura de los legisladores de Acción Nacional, que argumentaron que por principios y por sus estatutos no podrían votar a favor de dicha iniciativa.

"El PAN comenta que ellos en un estatutos, en sus principios, no pueden votar de otro modo porque la vida misma empieza desde la fecundación; ¿cómo que principios? ¿Cómo que aquí importa lo que diga mi religión, lo que diga mi partido? ¿Y los que representamos dónde se quedan?", cuestionó la diputada.

Mencionó que con ello no se le da el derecho a las mujeres de decidir por su propio cuerpo. "No les damos el derecho de verdad a las mujeres de decidir su proyecto de vida, de decidir sobre su propio cuerpo. También decían del tiempo, desde un principio se ha dicho que desde las 12 semanas, no estoy de acuerdo que sea más allá, pero para que sean las 12 semanas, la situación de la despenalización tiene que ir acompañada de educación sexual" explicó.