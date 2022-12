Reasignan recursos de Calzada Colón

El recurso proyectado para las modificaciones en la calzada Colón ya se reasigna a otras obras, como pavimentaciones y rehabilitación de plazas. Juan Adolfo Von Bertrab, director de Obras Públicas en el Municipio de Torreón, dijo que se trata de presupuesto de esta oficina y no estaba etiquetado para el Centro, como originalmente se había mencionado.

"Son recursos propios de la Dirección de Obras Públicas", comentó, "los 40 millones de pesos es recurso propio del Municipio".

Señaló que el proyecto de la ciclovía en la calzada Colón está pospuesto.

"Está detenido, no significa que aceptemos que está hecho mal ni mucho menos, nosotros estamos convencidos de que el proyecto que tenemos cumple con toda la normativa, el tema es que hay grupos que luego no les gusta o no están de acuerdo, pero no ponen sobre la mesa un proyecto alternativo, no ponen sobre la mesa algo que solucionaría o echaría por tierra el proyecto, o justificaría la no realización de mismo", expresó.

Consideró que la declaración del alcalde Román Alberto Cepeda González fue muy clara, en el sentido de que pongan sobre la mesa lo que quieren, por lo que están a la espera de que se presente algún proyecto de parte de estos grupos que han rechazado la propuesta del Municipio.

Indicó que se tuvieron más de 35 reuniones con grupos, algunas más personales, dijo que se han resuelto dudas y preguntas, se ha llevado la presentación e incluso, al arquitecto proyectista con sus planos, que son más de 180, pero están disponibles para quienes deseen conocer esta propuesta.

Aseguró que el Municipio no está enfocado a un solo proyecto, pues se tienen otras obras pendientes en la ciudad, entre las cuales mencionó la Casa Cuna del sistema DIF, pavimentaciones y rehabilitación de plazas.

Dijo que se mantendrán abiertos a recibir propuestas y se apoyarán si cumplen con las leyes y reglamentos, además de que se brinde una solución a la Colón.

"El recurso estamos reutilizándolo en otras obras porque esto no se detiene, se nos viene el fin de año, cierre de año fiscal, pero sin lugar a dudas en el momento en que ellos digan 'estamos de acuerdo' podemos reasignar recursos, ya sea en este mismo año o el año entrante", dijo.

PROYECTO VIABLE

Hace unos días, el alcalde Román Cepeda dijo que no se trata de cancelar el proyecto, sino de que se invierta la situación, que los inconformes presenten un proyecto viable para la ciudadanía. Señaló que la imagen de Torreón va a cambiar con otros proyectos municipales.

"No es lo mismo nomás decir que no a hacer proyectos", comentó, "yo estoy a favor de aprovechar y de cambiar Torreón".