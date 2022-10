Realizarán 'Ola de Luz' para visibilizar duelo

Como parte de esa lucha para visibilizar y crear consciencia sobre las pérdidas gestacionales y de la infancia temprana, la asociación Latidos de Amor, junto con un grupo de madres que han pasado por esa pérdida, realizarán este 16 de octubre una "Ola de luz", como se realiza a nivel internacional desde 1988 con el mismo objetivo.

Aleida Hernández, representante de Duelo de Amor, comentó que fue en Estados Unidos, el entonces presidente Ronald Reagan, quien instauró la fecha por una petición de un grupo de padres en duelo. La idea dijo, es encender una vela para honrar la vida y visibilizar la existencia de esos bebés.

En La Laguna, Latidos de Amor, una asociación encabezada por Valentina García, quien desde su dolor, decidió emprender esa lucha, es quien desde hace seis años ha realizado dicho evento.

En este año se pretende contar con el apoyo del Ayuntamiento de Torreón, sin embargo al solicitar el apoyo del DIF Municipal, solo recibieron cuestionamientos sobre "¿qué impacto tendría?, ¿quién lo explicaría?, sale muy costoso", pues solicitaron se iluminaran algunos edificios o monumentos emblemáticos de la ciudad de color rosa y azul, que identifica la fecha.

A nivel nacional, varios estados se sumarán a la movilización, que se realizará en punto de las 19:00 horas. En Torreón la cita será el domingo 16 en el Museo de la Revolución, y la invitación es para aquellas parejas que han pasado por esta pérdida.

EN ESPERA DE INICIATIVA

De acuerdo con Aleida Hernández, en el tema sí se ha logrado avanzar.

Tanto que actualmente esperan una respuesta positiva por parte de los legisladores, ante la iniciativa llamada "Cunas Vacías", en la cual se contemplan beneficios hacia las madres que han perdido a un bebé en sus vientres o bien, dentro del primero año de nacido.

El coordinador parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal presentó la iniciativa, que busca abordar de manera integral estos sucesos y reconocer una serie de derechos que garanticen un trato digno, empático y humanizado hacia las madres, los padres y familias que viven esta terrible experiencia.

Para ello, propuso modificar la Ley General de Salud, la Ley Federal del Trabajo, y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, para acompañar y atenuar el dolor de quienes pierden a un hijo en estas condiciones.

Se trata de garantizar la atención integral y multidisciplinaria de la muerte gestacional y perinatal; y establecer la obligación de las autoridades de salud, así como del personal médico, de enfermería y todos los involucrados, de garantizar el trato digno, el bienestar físico, psíquico y emocional, así como los derechos humanos de las mujeres y de las personas que las acompañen.

"Lo primero es que va a visibilizar este duelo, y uno de los puntos que maneja es sobre: existe ante la ley días de descanso por duelo, sin embargo no considera el duelo gestacional, por ejemplo si una mamá tuvo una pérdida tal vez a las 28 semanas, no es considerado como un duelo, porque no son consideradas como mamás aún, entonces no les dan esos días de descanso ni a mamá ni a papá", explicó Hernández.

Las mamás que han pasado por este proceso, esperan que sea en este año cuando dichas modificaciones a las citadas leyes sean una realidad.