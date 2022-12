Realizarán Juguetón en Paseo Independencia de Gómez Palacio

Mañana viernes el Paseo Independencia de Gómez Palacio será la sede de la décima tercera edición del "Juguetón 2022" por lo que sigue la invitación a instituciones educativas, funcionarios y público en general a participar en la donación de juguetes para llevar alegría a niños y niñas duranguenses.

La petición que hace el Sistema DIF estatal es que se donen juguetes no bélicos, que no utilicen baterías y que no sean pelotas. De preferencia, se solicita que no lleven juguetes pequeños. El horario del Juguetón será de 9 de la mañana a 3 de la tarde.

La meta es reunir 100 mil juguetes en la entidad, los cuales serán donados a niñas y niños de los 39 municipios, es por ello que se invita a participar a todos los duranguenses para que se unan y formen parte del Juguetón.

El subsecretario de Educación en La Laguna, Fernando Ulises Adame de León dijo que a la fecha, las instituciones educativas que han confirmado su participación en la región Laguna son: Instituto Tecnológico Superior de Lerdo, Facultad de Ciencias de la Salud, CECyTED región Laguna y la Universidad Pedagógica de Durango.

Así como también la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), Universidad Politécnica de Gómez Palacio, Instituto 18 de Marzo, Instituto Gómez Palacio, Conalep y la Universidad Tecnológica de La Laguna Durango (UTLD), entre otras.

Por su parte, Ana Cecilia Monárrez Mena, subdirectora del Sistema DIF del gobierno del Estado en La Laguna, dijo que la intención es llevar alegría, sonrisas, juguetes y bolos a todas las niños y niños laguneros.

De igual manera, agradeció a los empresarios, al sector educativo, a los funcionarios del gobierno del Estado y a la sociedad su generosidad para sumarse a esta loable causa.

En el Juguetón se espera la asistencia del gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal.