Realizan segunda jornada de vacunación antiCOVID para menores en Piedras Negras

Este martes se llevó a cabo la segunda de tres jornadas de vacunación antiCOVID para la población de menores que cumplirán durante el 2022 sus 15 años, además de la aplicación de primeras, segundas dosis y de refuerzo para rezagados de 40 años en adelante; siendo este último grupo la que mayor demanda de vacunas se ha registrado.

Cabe hacer mención que los menores reciben la vacuna Pfizer-BioNTech, mientras que, para las personas rezagadas de los diferentes grupos de edad, se están aplicando vacunas de la farmacéutica Aztra-Zeneca, según dio a conocer Diana Aracely de la Cruz Castorena, servidora de la nación de la Secretaría de Bienestar de la región norte de Coahuila.

(EL SIGLO COAHUILA)

Y es que, tal y como le dimos a conocer con oportunidad, este lunes inicio a la instalación de la Brigada Corracaminos en el salón de la CTM de Piedras Negras y en la cual permanecerá hasta este miércoles cuando se concluya con estas jornadas, para llevar a cabo la aplicación de la vacuna a jóvenes de 14 años y que habrán de cumplir los 15 durante el presente año 2022.

“Esta más lento que el día de ayer, ayer hicimos mil 700. Ahorita está un poco más lento, lo que estamos viendo es el movimiento de que está llegando mucha gente rezagada, que le faltaba su segunda dosis de Pfizer, gente que no se ha puesto ninguna dosis, gente de 50, de 40 años que no se han puesto ninguna dosis y adolescentes de 19 años que no tiene ninguna dosis”, precisó la servidora de la nación.