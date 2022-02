Realizan operativo de ordenamiento vial en el Centro de Torreón

Aplican operativo de ordenamiento vial en el Centro de Torreón. Aunque inició de forma preventiva, desde hace dos semanas ya se tiene actuación de arrastre con grúa sobre los vehículos que no se estacionan adecuadamente, que bloquean líneas peatonales, rampas de discapacidad, cocheras o se suben a las banquetas.

Luis Morales Cortés, director de Vialidad y Movilidad Urbana de Torreón, dijo que se ha retirado a un total de cuatro y cinco unidades por fin de semana, pues en algunos casos, el propietario sale del negocio y mueve el vehículo, aunque esto no le evita la sanción económica por la infracción cometida.

Explicó que se trata de infracciones flagrantes y constantes, de modo que la sanción no es un recibo que permita secundar que siga la unidad mal estacionada, invadiendo cocheras, afectando cruces peatonales o banquetas.

En el marco de la presentación de la campaña de cultura vial por parte de las asociaciones de bares, cantinas y restaurantes, el funcionario señaló que cualquier política pública opera mejor con el involucramiento de la sociedad civil.

Señaló que los "franeleros" o acomodadores de carros no son ninguna autoridad y que no pueden condicionar ningún pago, por lo que ya se trabaja con ellos para regularles, pues la respuesta más común de los usuarios, al ser sancionados, es que son ellos quienes les recomiendan donde estacionar el vehículo.

"Cuando llega la grúa, procuramos esperar que salga el propietario, y si él logra mover el vehículo, solamente queda en la infracción, pero si no aparece, es cuando ya se procede al retiro", comentó. Indicó que las zonas con mayor problemática en este sentido son la calle Degollado, desde Juárez a Abasolo. Otros puntos son Allende y Jiménez, por las cebras peatonales, Mina y Juárez, así como donde lo señale la ciudadanía. Recordó que la avenida Morelos no es un espacio para estacionarse sino que es peatonal. "Si antes eran muy laxos o relajados, si lo permitían, no lo es, la Morelos es peatonal y más por las noches, es de los ciudadanos", dijo.

Morales Cortés dijo que a partir del jueves se aplica el operativo alcoholímetro y, desde el viernes, el dispositivo de ordenamiento vial.

Retiran unidades vehiculares

Sobre el dispositivo:

*En la primera semana, la grúa se llevó cuatro unidades al corralón debido a que no respetaron las normas viales al estacionarse.

*En la segunda semana de este dispositivo, fueron cinco vehículos los que ocasionaron el arrastre correspondiente en el sector centro de Torreón.

*Las unidades deben respetar líneas peatonales, rampas, cocheras, banquetas, además de la avenida Morelos, que de noche es peatonal.