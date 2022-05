Realizan observaciones a desnivel 5 de Mayo en Gómez Palacio

La Dirección de Obras Públicas del Municipio hizo una serie de observaciones en el proceso de construcción del paso a desnivel 5 de Mayo, cuya supervisión está a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado (Secope), a fin de evitar problemas futuros, uno de ellos un accidente, dada la cercanía en las que podrían quedar las vías alternas del tren, situación que planteó cuando se expidió la licencia de construcción.

Arturo Rodríguez de León, titular de la dependencia, informó que al momento no cuenta con el proyecto definitivo de la obra, pese a que se solicitó ante la Secope por escrito, sin que se tuviera una respuesta.

Así mismo, comentó que una de las preocupaciones que se tienen, es la cercanía de la segunda vía, la cual espera se retire una vez terminada la obra, como se solicitó al expedir la licencia de construcción. Y es que detalló que la distancia de un lado de la vía, con dirección a la colonia Carrillo Puerto, sería de 7 metros, lo que pondría en riesgo la vida de los vecinos en caso de un descarrilamiento.

"No conocemos el proyecto final, y lo que vimos es que durante el proceso de construcción hubo algunos cambios, por ejemplo en la instalación de la segunda vía, se tuvieron que poner algunos pilotes adicionales para proteger de derrumbes de taludes internos por el tipo de suelo, lo que habrá de aumentar el costo y tiempo de ejecución. Lo que a mi me preocupa es que si recuerdan, la licencia está condicionada a que esa segunda vía no se quede ahí, si la dejan, está demasiado cerca de las casas y puede haber algún accidente", detalló el titular.

Negó que se trate de una "necedad" del municipio, y aseguró que se trata de una cuestión de seguridad.

OBRAS DE CALIDAD

Rodríguez, comentó que al momento son alrededor de cinco oficios los que se han enviado a la Secope, con una serie de observaciones, sobre ésta obra y la que se lleva a cabo en las colonias Las Rosas y El Campestre, de las cuales sólo se ha dado una respuesta, asegurando que los procedimientos son los adecuados.

La intención dijo es que se entreguen obras de calidad. "Espero que realmente se cumpla con las calidades cuando en su momento nos manden el acta de recepción de la obra, no tengamos problema en recibirla, si no cumplen y los laboratorios que también nos ayudan a nosotros son los de la UJED (Universidad Juárez del Estado de Durango), nos digan que tienen ciertas deficiencias que no se corrigieron, entonces la obra no se recibiría", advirtió.

Así mismo, considera que la obra del paso a desnivel, que de acuerdo con Secope tiene un avance del 20 por ciento, no concluirá antes de que termine la actual Administración Estatal.

"Francamente no lo creo, por el ritmo que tiene, no lo creo y no es por una cuestión de especulación infundada, porque el ritmo que tienen desde la fecha que iniciaron, llevan 12 pilotes colocados, con las situaciones que se han dado adicionales, y por el tiempo que falta a que termine su administración no nos da, a menos que tuvieran una fuerza de trabajo doble o triple y una maquinaria doble o triple, que no la tienen", comentó el funcionario municipal.