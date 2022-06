Realizan Jornada de Vasectomías sin Bisturí en IMSS Coahuila

Del 13 al 19 de junio y en el marco del Día del Padre, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila llevó a cabo la Jornada Nacional de Vasectomías sin Bisturí. La intención fue que todos los varones que tuvieran su paridad satisfecha, se sumaran a este sencillo procedimiento que se realiza de manera ambulatoria en tan solo unas horas.

Consiste en una pequeña operación que se realiza sin bisturí, con anestesia local, haciendo una punción en la piel de la bolsa escrotal por arriba de donde se encuentran los testículos, a través de la cual se localizan, ligan y cortan los conductos deferentes, sitio por donde pasan los espermatozoides.

El coordinador auxiliar del primer nivel de atención en esta institución médica, doctor Fidel Alejandro Hernández Rodríguez, explicó que la vasectomía es un método anticonceptivo definitivo y tiene una efectividad mayor al 99 por ciento; se realiza con anestesia local y su tiempo de recuperación es corto.

(CORTESÍA)

El Seguro Social estableció la jornada sabatina en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 2 y en las unidades de medicina familiar (UMF) No. 82 de Saltillo, así como en la 79 de Piedras Negras. Si bien para este fin de semana que acaba de concluir ya se tenía a las personas que participarían, las acciones continúan de lunes a viernes no solo en esas unidades sino también en los HGZ No. 16, en Torreón, 7 en Monclova y UMF No. 73 de Saltillo.

Hernández Rodríguez, agregó también que quienes deseen practicarse la vasectomía o utilizar algún método para el control de la natalidad, lo pueden solicitar en los módulos de planificación familiar ubicados en las mismas unidades. La Jornada Nacional de Vasectomía sin Bisturí es una estrategia que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) instrumenta en todo el país, de manera simultánea del 13 al 19 de junio, sin embargo, los módulos de planificación familiar permanecen abiertos para realizar estos procedimientos durante todo el año. La vasectomía sin bisturí es un método anticonceptivo permanente o definitivo para el hombre que ya tiene el número de hijos deseado, y que recibió previamente consejería.