Realizan foro para prevenir suicidios y adicciones en Torreón

Con la participación de más de 300 estudiantes de nivel medio superior y superior, de llevó a cabo el Foro "Me Cuido, Me Informo, Decido", en donde se abordaron temas como: la prevención del suicidio y sobre el consumo del cristal, en donde los jóvenes manifestaron que su mayor preocupación fue el sentirse deprimidos y con estados de ansiedad.

El evento tuvo como sede el auditorio de la Universidad Autónoma del Noreste (UANE) Torreón y estuvo a cargo como cada año, del Centro de Integración Juvenil (CIJ), que de forma previa visitó 50 planteles para hablar de dichos temas en donde se reflexionó y los jóvenes expresaron su sentir.

Cecilia Martínez López, encargada de la dirección del CIJ Torreón, comentó que el foro nace por la preocupación que se tienen ante el alza de suicidios e intentos de suicidio, "sobre todo en jóvenes, así como en el consumo, que también se ha incrementado, en el consumo del cristal, que nos trae de cabeza a varias instituciones", dijo.

"A los muchachos les preocupa sentirse deprimidos, muchos comparten que tienen estados de ansiedad, lo que antes veían como lejano, nada más de oído, ahora lo están experimentando. Les preocupa también que sus amigos estén teniendo estos síntomas de depresión incluso de conductas suicidas o lesivas", comentó Martínez.

En la zona rural, dijo, los jóvenes también expresaron su preocupación en el consumo de drogas al interior de sus familias, "y nos hemos encontrado con esas realidades, pero también la otra parte de la resiliencia de ellos para poder resistir y para poder afrontar estas situaciones que están viviendo".

De acuerdo con Martínez, si bien estos fenómenos se veían previo a la pandemia del COVID-19, se acentuaron como parte de las secuelas. "Es una de las primeras secuelas, ya lo veníamos experimentando desde antes de la pandemia porque es una problemática grave, es una de las secuelas de Salud mental que es debido a la pandemia, los muchachos después del confinamiento han tenido problemas para readaptarse socialmente, socializar, tolerar las nuevas rutinas, el conocer a compañeros, todo eso sí ha sido complicado para ellos", comentó.

Así mismo, comentó que lo que se sabe es que el suicidio es una de las muertes prevenibles en el mundo, "tenemos más suicidios en hombres que en mujeres; los adolescentes que llegan al suicidio consumado, nueve de cada diez tienen un trastorno psiquiátrico no detectado o no atendido, porque a veces se detectan y no se atienden, y bueno aquí en Coahuila tenemos números rojos, porque el índice de suicidios ha aumentado y sabemos que todos los días un coahuilense se suicida", finalizó.