Realizan foro Intersecundarias 2022 en Torreón y abordan salud mental

La salud mental de estudiantes de secundaria se vio afectada durante la pandemia por la COVID-19 ya que tras el confinamiento y la paralización de las clases presenciales, estos experimentaron estrés, ansiedad, irritabilidad y miedo.

Cristal Ochoa tiene 14 años y dice que con la educación a distancia se la pasaba estresada porque no le entendía a la tarea y además tenía miedo de que alguno de sus familiares se contagiara del virus SARS-CoV-2. “Yo apliqué la resiliencia, ahorita no ha sido fácil adaptarme a las clases presenciales porque también había temor, no sabía si después de tanto tiempo mis compañeros me iban a rechazar”, dijo.

(FERNANDO COMPEÁN)

A Karla le pasó algo similar durante la emergencia sanitaria. Las restricciones sanitarias la tenían muy inquieta y agobiada. Para calmarse, dice que escuchaba música. “Hasta que me dijeron que iba a regresar a la secundaria me sentí un poquito mejor, porque en línea la verdad no hacía nada, no le entendía a las actividades”, comentó.

Todas estas situaciones se abordaron este martes en el foro estudiantil “Inter-secundarias 2022 Aprendiendo Sana-Mente” que organizó el Centro de Integración Juvenil de Torreón y que preside Rafael Mora Garza. El objetivo fue que 120 adolescentes de 22 escuelas públicas y privadas compartieran sus puntos de vista sobre la salud mental.

En esta actividad, se les preguntó lo siguiente: ¿Cómo te has sentido en este regreso a clases presenciales?, ¿qué emociones o sentimientos has experimentado?, ¿qué situaciones de la presencialidad te generan estrés o ansiedad?, ¿qué cosas has hecho para afrontar dichas situaciones?, y ¿de qué manera se te ha dificultado socializar con tus compañeros/as, acostumbrarte a la rutina, horarios y tareas?.

Después de debatir las preguntas y respuestas, los alumnos y alumnas que participaron hicieron propuestas y compromisos personales para cuidar la salud física y emocional tanto en la escuela como en el hogar. Además, se les planteó: ¿cómo ayudar a los demás a que también lo hagan, compañeros, amigos, familia?.

El foro tuvo sede en el gimnasio auditorio de la Universidad Autónoma de La Laguna (UAL).

El director del CIJ, Rafael Mora Garza, comentó que los estudiantes estaban deseosos de regresar a las aulas y destacó que en esta etapa en la que se están recuperando las relaciones interpersonales, es importante conocer qué tipo de problemáticas en términos de salud mental afectaron a este sector de la población para poder atenderlas.

“Se va a tener que trabajar mucho en esta parte de las emociones de los jovencitos, si uno como adulto la sufrió en estos dos años de pandemia, nada más pongámonos en el lugar de ello. Qué está pasando por su cabeza, con sus emociones”. En el foro, también participaron alrededor de 30 voluntarios del CIJ que coordinaron las mesas de trabajo.

Lo anterior se realizó en el marco del Día Mundial del Tabaco y a la ceremonia de inauguración, acudió el rector de la UAL, Omar Lozano Cantú, así como el presidente del Patronato CIJ Torreón, Margarito Nava y el director de la secundaria técnica No. 75, Juan Carmen Rentería, entre otros.