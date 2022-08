Realizan auditoría a la Facultad de Medicina de la UAdeC y aseguran 400 piezas óseas

La Fiscalía General del Estado de Coahuila realizó una auditoría en la Osteoteca de la Facultad de Medicina de la UAdeC Unidad Torreón y se hizo el aseguramiento de 400 piezas óseas para su análisis y su posible identificación mediante pruebas genéticas. El material óseo puede ser cotejado con archivos de ADN de familiares de personas desaparecidas.

El inventario y aseguramiento de los restos óseos se realizó el pasado 25 de mayo del presente año y en cada caja de cartón, se documentaron desde fragmentos de cráneo, mandíbulas, fragmentos de costillas, segmentos de esternón, vértebras, segmentos de columna y fragmentos dentales, entre otros. Los indicios fueron embalados, etiquetados y sellados por peritos especializados.

El doctor Ernesto Posada Núñez, secretario administrativo de la Facultad de Medicina, dijo que dentro de los programas que tienen las Comisiones Estatales de Búsqueda, ellos realizan inspecciones ministeriales en los anfiteatros de las escuelas de Medicina.

"Y como nosotros tenemos una Osteoteca, al igual que todas las Facultades de Medicina, pues nos dijeron que también esos huesos los iban a revisar, vinieron y los revisaron, dijeron que querían hacer algún tipo de muestra de esos huesos porque pudiera ser de alguna de las personas desaparecidas."

Como es una autoridad, nosotros no podemos oponernos, al contrario, les brindamos todas las facilidades, vinieron e hicieron una auditoría, es decir, contabilizaron el número de partes óseas que había y luego hicieron una diligencia donde nos dejaron el oficio de cuántas piezas se llevaron y cuál es el motivo", explicó.

Posada Núñez dijo que el proceso de identificación puede tardar meses o años y agregó que desde marzo de 2017, no se ha ingresado ni un fragmento de hueso o esqueleto completo a la Facultad. "Nosotros llegamos en marzo del 2017 y ese material (óseo) ya estaba ahí, nosotros no aportamos ningún tipo de material porque no era necesario, había suficiente", expuso.

En la actualidad, la Facultad de Medicina ya tomó algunas medidas para desarrollar las actividades formativas de los estudiantes. "Lo que hicimos ahora es que compramos esqueletos artificiales, son de plásticos, igualitos a los originales, es una réplica. No podemos dejar a los estudiantes sin eso, entonces ya empezamos a comprar material artificial", dijo el médico.

Inspección ministerial

Diligencias.

* La Osteoteca de la Facultad de Medicina de la UAdeC Unidad Torreón es un espacio de conservación y agrupación de material óseo humano.

* La inspección ministerial se hizo el pasado mes de mayo de este 2022.

* Fueron los peritos quienes procedieron al inventario y embalaje de las cajas de cartón.

* La Universidad está abierta para cualquier diligencia.