Realizan 6 trasplantes de paratiroides en IMSS

En los últimos seis años, la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 71 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Torreón ha realizado con éxito seis trasplantes de paratiroides.

Uno de estos casos fue el Dayana Zermeño, originaria de Gómez Palacio y que en marzo de 2019 se convirtió en la primera paciente en todo el país que logró una recuperación total después de que se le practicara un trasplante de paratiroides, en diciembre de 2016.

Había sido diagnosticada en 2011 con hipoparatiroidismo severo con hipocalcemia, una enfermedad incapacitante que provoca vómitos, calambres e insuficiencia respiratoria debido a la falta de calcio en el organismo.

"Yo llegué a tener síntomas donde me bajaba el calcio, llegué al hospital, a urgencias con calcio hasta de uno, llegaba sin respirar, es una enfermedad muy complicada.

Después del trasplante y de la ayuda del doctor Escareño, se me facilitó mucho la vida, te cambia al 100 por ciento, volví a hacer mi vida, antes no podía salir, no tenía vida social. Ya soy mamá de dos niños, después del trasplante, terminé mis estudios, y ahora trabajo fuera de la ciudad", relató la joven, que hoy tiene 28 años de edad.

Néstor Escareño Montiel, titular de la Unidad de Trasplantes en el hospital de especialidades explicó que clínicamente, la enfermedad se detecta por una disminución del calcio y mencionó que se trata de una cirugía con un grado de complejidad muy alto pues la extracción de la glándula que se va a donar debe ser íntegra y se tiene que poner especial atención y cuidado tanto en el donador como en el receptor.

Cabe destacar que, una de las principales dificultades en este tipo de trasplantes es encontrar el donador compatible quien, además, debe padecer la enfermedad contraria (hiperfunción).

Ambos, donador y receptor se someten a cirugía. Hace tres años, se informó que, al donador se le extrae una parte de la tiroides y se injerta en el ante brazo del receptor (o en cualquier músculo que tenga una buena circulación de sangre) por la facilidad de su revisión y se aplica un tratamiento especial para que produzca los niveles de minerales y hormonas adecuadas.