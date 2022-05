Real Madrid se impone al Liverpool y conquista la Champions League

Este sábado el Real Madrid venció por la mínima diferencia al Liverpool en la final de la UEFA Champions League, para así coronarse en la máxima competencia de clubes, y consolidarse como el máximo campeón de este torneo al conseguir su título número 14.

Si bien el capitán Karim Benzema anotó al 42 en el duelo disputado en el Estadio de Francia, el tanto sería anulado por fuera de juego. Dando muestra de la potencia en delantera de esta temporada, el cuadro merengue tuvo gran efectividad frente al arco, pues pese a tener menos oportunidades de gol que los ingleses. Concretaron la más clara que tuvieron frente al arco y con ello superaron a los dirigidos por Jürgen Klopp. El tanto de la diferencia llegó en el segundo lapso: el uruguayo Federico Valverde cruzó el balón desde el vórtice derecho del área grande, y sería el juvenil brasileño Vinícius Júnior quien llegó puntual a la cita para empujar cuando la defensa y el arquero se quedaron cortos para despejar.

Después, Thibaut Courtois se convertiría en la figura y el héroe para Madrid, pues tuvo que atajar un par de claras oportunidades del Liverpool en la recta final. Pese a ello, los ingleses no lograron dominar al cuadro madridista y la dinámica del juego terminó por ser entrecortada, con un cuadro de los Reds que no mostró nunca el aplomo para buscar la remontada. Inclusive Daniel Ceballos tuvo una oportunidad clara para marcar el segundo, pero no pudo ser ya.

Así, finalizaron los 90 minutos totales, y el cuadro dirigido por Carlo Ancelotti consiguió la "orejona" número 14 en su historia, consolida así su prestigio como el más ganador de la UEFA Champions League y corona una temporada llena de remontadas históricas en la fase de eliminación, eliminando a clubes importantes como el París Saint-Germain en octavos de final, el Chelsea en cuartos, y el Manchester City en semifinales.

MINUTO A MINUTO

Real Madrid conquista la UEFA Champions League después de ganar al Liverpool 0-1 con un gol de Vinícius Júnior.

FIN DEL PARTIDO

90+6 Kroos (Real Madrid) comete falta sobre Keïta (Liverpool)

90+4 Courtois (Real Madrid) tira una falta

90+3 Keïta (Liverpool) comete falta sobre Kroos (Real Madrid)

90+2 Camavinga (Real Madrid) no encuentra portería.

Se le ha marchado alto el disparo al jugador francés. Tres minutos para el final del partido

+5 Tiempo de descuento

89' Courtois (Real Madrid) tira una falta

88' Konaté (Liverpool) concede un tiro libre por una falta sobre Courtois (Real Madrid)

88' Alexander-Arnold (Liverpool) saca el córner

87' Vinícius Júnior (Real Madrid) ha caído en fuera de juego

83' Liverpool obtiene un córner

83' Córner botado por Alexander-Arnold (Liverpool)

83' Parada de Courtois (Real Madrid).

Otra más del portero del Real Madrid. Pase en largo para Salah y control maravilloso del egipcio, que remata con la derecha ante Mendy. Cuando parecía que la portería iba dentro, paradón de Courtois, y ya van unos cuantos...

83' Salah (Liverpool) remata a puerta

62' Fabinho (Liverpool) comete falta sobre Valverde (Real Madrid)

62' Thiago Alcántara (Liverpool) tira una falta

59' ¡Vinicius Júnior! Real Madrid toma ventaja en la final de la Champions League en París: Marcador 0-1

El Real Madrid marca gol anotado por Vinícius. Internada de Valverde por banda derecha, el centro-chut del uruguayo lo remata en el segundo palo y Vinicios cambia el marcador 0-1.

59' Asistencia de Valverde (Real Madrid)

58' Mendy (Real Madrid) bloquea un disparo

58' El disparo de Salah (Liverpool) es rechazado.

58' Alaba (Real Madrid) bloquea un disparo

57' Van Dijk (Liverpool) tira una falta

57 Valverde (Real Madrid) ha caído en fuera de juego

55' Luis Díaz (Liverpool) comete falta sobre Éder Militão (Real Madrid)

54' Casemiro (Real Madrid) bloquea un disparo

54' El disparo de Alexander-Arnold (Liverpool) es rechazado

54' Éder Militão (Real Madrid) bloquea un disparo

54' disparo de Mané (Liverpool) es rechazado

50' Kroos (Real Madrid) tira una falta

49' Alexander-Arnold (Liverpool) comete falta sobre Casemiro (Real Madrid)

¡De regreso a la cancha! Empieza la segunda parte entre el Liverpool y Real Madrid: Marcador 0-0

Sin ningún cambio, siguen los 22 futbolistas que iniciaron el encuentro en París. El Liverpool fue mejor en la primera parte, pero el Madrid di peligro.

RESUMEN DEL PRIMER TIEMPO:

El Real Madrid, con un gran Thibaut Courtois, solventó las acometidas del Liverpool (0-0) y rozó el 0-1 con un gol anulado a Karim Benzema por fuera de juego.

Un disparo de Sadio Mané al palo, con paradón de Courtois, junto a tres remates de Salah, también desactivados por el belga, fueron las mejores ocasiones de un Liverpool que maniató durante muchos minutos al Madrid.

El conjunto de Carlo Ancelotti apenas pudo crear en ataque, pero se encontró con un gol anulado a Benzema, por fuera de juego, en los últimos instantes de la primera mitad.

El partido se retrasó 36 minutos por los incidentes en los aleadaños del Stade de France, con atracos a aficionados, ataques con gas pimienta, saltos de vallas y agresiones.

El árbitro señala el descanso

45+2 Kroos (Real Madrid) tira una falta

45+2 Luis Díaz (Liverpool) concede un tiro libre por una falta sobre Casemiro (Real Madrid)

45+2 Alisson Becker (Liverpool) tira una falta

+3 Tiempo de descuento

Revisión del VAR en progreso

44' Benzema (Real Madrid) se encuentra en posición de fuera de juego

Revisión del VAR en progreso

Revisión del VAR en progreso

43' Konaté (Liverpool) bloquea un disparo

43' El disparo de Valverde (Real Madrid) es rechazado

42' Kroos (Real Madrid) tira una falta

42' Konaté (Liverpool) concede un tiro libre por una falta sobre Vinícius Júnior (Real Madrid)

41' Henderson (Liverpool) no encuentra portería.

Se va fuera el misil del jugador del Liverpool

41' Liverpool obtiene un córner

41' Robertson (Liverpool) saca el córner

40' Éder Militão (Real Madrid) bloquea un disparo

40' El disparo de Mané (Liverpool) es rechazado

37' Robertson (Liverpool) tira una falta

36' Carvajal (Real Madrid) concede un tiro libre por una falta sobre Luis Díaz (Liverpool)

36' Real Madrid obtiene un córner

36' Benzema (Real Madrid) saca el córner

34' Parada de Courtois (Real Madrid).

Esta vez le ha ido a las manos el remate de cabeza de Salah

34' Salah (Liverpool) remata a puerta

34' Robertson (Liverpool) tira una falta

33' Carvajal (Real Madrid) comete falta sobre Luis Díaz (Liverpool)

28' Fabinho (Liverpool) no encuentra portería.

Lo ha intentado el brasileño, ex del Madrid, con un disparo lejano que se ha marchado muy por encima del larguero.

22' Kroos (Real Madrid) tira una falta.

21' Thiago Alcántara (Liverpool) concede un tiro libre por una falta sobre Casemiro (Real Madrid).

21' Courtois (Real Madrid) despeja el balón al palo tras su parada.

Tremendo paradón de Courtois, y ya van dos. El belga saca la mano derecha tras el disparo de Mané, toca la pelota y esta se va al palo. Sufre el Madrid.

20' Fabinho (Liverpool) tira una falta

19' Alexander-Arnold (Liverpool) no encuentra portería.

Disparo muy alto del lateral derecho del Liverpool. Sigue dominando el conjunto inglés

18' Parada de Courtois (Real Madrid).

Segundo aviso del equipo inglés. Nuevo disparo de Salah, esta vez desde la frontal del área, y parada sin muchos problemas de Courtois

18' Salah (Liverpool) remata a puerta

17' Parada de Courtois (Real Madrid)

17 Thiago Alcántara (Liverpool) remata a puerta

16' Carvajal (Real Madrid) bloquea un disparo

16' El disparo de Luis Díaz (Liverpool) es rechazado

16 ' Parada de Courtois (Real Madrid).

Primera ocasión para el Liverpool. Salah ha rematado cerca del área pequeña, y el meta belga del Madrid ha sacado su mano izquierda para evitar el 1-0.

16' Salah (Liverpool) remata a puerta

0' ¡Arranca el partido! Liverpool y Real Madrid se enfrentan en la final de la Champions League

(FUENTE: UEFA.ES)

SUENA EL HIMNO DE LA CHAMPIONS

Suena en la final, por última vez esta temporada, el himno de la Champions League

CAMILA CABELLO ENCIENDE A LA AFICIÓN CON SABOR LATINO

La cantante estadounidense de origen cubano y mexicano, Camila Cabello, enciende a la afición del Liverpool y el Real Madrid en la ceremonia de apertura de la final de la UEFA Champions League.

Con un vestido de color blanco y acompañada de un gran grupo de bailarines con vestuarios de colores alegres, como amarillo y naranja; la exFifth Harmony le pone sabor latino al continente europeo con sus éxitos Havana, Bam Bam y Don't Go Yet.

SE ATRASA EL PARTIDO

Con los equipos listos, el inicio de la final de la Champions League entre el Liverpool y el Real Madrid se retrasó, un máximo de 15 minutos, a causa de problemas en los accesos al Estadio de Francia, a las afueras de París, indicó la UEFA.

La información se dio poco más de un cuarto de hora antes del inicio del encuentro, previsto inicialmente a las 21:00 horas (14:00 horas del centro de México) y fue comunicada a los espectadores.

Buena parte de las gradas del Estadio de Francia, que acoge casi a 80,000 espectadores, estaban vacías a esa hora.

En los aledaños del estadio se registraron algunos incidentes con hinchas y la policía alertó de varios intentos de superar de forma indebida el perímetro de seguridad montado en torno al estadio.

ALINEACIONES