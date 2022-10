Reacciona mexicana Giuliana Olmos a su posición en el Top 10 del ranking de dobles WTA

Giuliana Olmos se graduó como una deportista histórica para este país al ser la primera tenista mexicana que logra colocarse dentro del Top 10 en el ranking de dobles de la WTA.

Está en el séptimo sitio, con cuatro mil 400 puntos, y quiere que su logro inspire a más mujeres para siempre tratar de ser las mejores.

"Estoy muy orgullosa de ser la primera, pero no quiero ser la única. Espero que podamos tener más tenistas que también puedan entrar en los primeros 10, en singles o dobles", afirmó, en entrevista.

"Quiero que las tenistas mexicanas vean que podemos estar ahí, en los primeros lugares, que podemos ganar y ser una de las mejores del mundo", añadió.

Olmos tomó la elección de representar a México a los 16 años de edad. Nació en Schwarzach im Pongau, Austria, debido a cuestiones laborales de su padre, quien es originario de Sinaloa. Hoy, 13 años después, destaca a nivel mundial.

Giuliana compartió que el objetivo de entrar al Top 10 mundial se lo planteó en 2021, año que terminó en el lugar 18 y con tres mil 400 puntos WTA.

"Fue un logro muy grande, sabiendo que fue una de mis metas, y la cumplí. No sabía si lo iba a lograr, porque no sólo necesitas uno o dos buenos torneos, sino como 10. Tienes que ser muy consistente y llegar lejos en los torneos más grandes, no sólo en los pequeños", afirmó la raqueta de 29 años de edad.

Si fue difícil llegar, ahora el reto es mantenerse.

"Me faltan tres torneos. Si puedo terminar entre las primeras cinco, sería increíble; si no, estoy muy feliz donde estoy ahorita", finalizó.