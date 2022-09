Rafael Figueroa ha sido clave en el desempeño de Ronaldo Prieto con Santos

La fecha FIFA no es pretexto para los Guerreros. Y es que el equipo al mando de Eduardo Fentanes, continúa con sus entrenamientos en el Territorio Santos Modelo, de cara a la última fecha del Apertura 2022.

La práctica del miércoles en el complejo albiverde se dividió en dos grupos. Uno fue integrado por ofensores y el otro por defensores, aunque ambos enfocados en dinámicas físicas de gimnasio y técnico-tácticas en la cancha.

Ronaldo Prieto, quien en los últimos encuentros se ha desempeñado como zaguero central, debido a las lesiones de Matheus Dória y Félix Torres, fue elegido en el XI Ideal de la jornada 15 de la Liga MX.

El veracruzano disputó los 90 minutos frente a los Bravos de Juárez el domingo anterior, con una distancia recorrida de 9.79 km y una velocidad promedio de 6.53 km/h, además de sumar 20 pases acertados.

El jugador de 25 años, quien ha visto actividad en esta posición en seis compromisos de la presente campaña, habló sobre la preparación que llevó para encarar este nuevo reto, con la guía del cuerpo técnico.

"Siempre me sentí preparado, semanas antes estuve trabajando específicamente con el profesor Rafael Figueroa. En los entrenamientos no lo hice mal y ahora que me tocó la oportunidad de tener actividad en la Liga MX, siempre traté de sumar y de hacerlo de la mejor manera".

Agregó que en general, el desempeño del equipo ha sido muy bueno. "Pocos esperaban que a estas alturas del torneo estuviéramos peleando por la clasificación directa. Hoy en día estamos ahí, a una jornada de terminar el torneo y soñamos con estar directamente en la liguilla".

Dejó en claro que el grupo verdiblanco ha trabajado muy bien, ya que se han adaptado de buena forma a la idea del profesor Fentanes.

"Vamos a trabajar al 100, a esforzarnos el doble o el triple para encarar este cierre de torneo, sin duda alguna será un parámetro fuerte para nosotros porque aspiramos a estar en lo más alto", indicó.

Para finalizar, dijo estar muy agradecido con todo el apoyo de los seguidores santistas. "Siempre estoy con una actitud positiva para aportarle al equipo desde donde me toque".

Los Guerreros continuarán con su preparación con entrenamientos matutinos hoy y mañana; descansarán sábado y domingo, y regresarán el lunes a la actividad en el TSM.

Muy cerca

Los albiverdes casi tienen amarrado su boleto a los cuartos de final, pues están ubicados en el cuarto lugar de la clasificación con tres puntos más que los Tigres y una notable mejor diferencia de goles.

Para quedar fuera y tener que jugar repechaje, tendrían que perder en la última jornada en el Corona con Mazatlán FC, que Tigres derrote de visita al San Luis, y que haya una diferencia de ocho goles en ambos marcadores, para que los Tigres superaran por mejor diferencia a los pupilos de Fentanes.