Rafa Nadal no jugará en el Abierto Mexicano de Tenis en 2023

Malas noticias para los aficionados del tenis en México. Rafael Nadal no estará en el Abierto Mexicano de Tenis que se jugará en Acapulco, Guerrero, en febrero del 2023, aunque sí podrá estar en el juego de exhibición en la Plaza de Toros junto a Casper Ruud en diciembre.

Adelantó para Azteca Deportes que será uno de sus últimas visitas a su país, es por eso que decidió que no estará en el 30 aniversario del torneo en Acapulco, que reunirá a estrellas internacionales como Carlos Alcaraz y Stefanos Tsitsipas.

"Soy consciente de que sea una de las últimas veces que pueda estar jugando en Latinoamérica siendo tenista profesional. El año que viene no voy a estar en Acapulco, por lo cual, si a nivel profesional voy a volver a estar en México, se me hace difícil. Espero poder disfrutar este momento de una manera única y especial. Ojalá el público responda y podamos vivir juntos un día inolvidable", declaró el español.

El actual número dos del mundo se mostró ansioso por poder visitar la Plaza de Toros en la Ciudad de México el próximo 1 de diciembre. "Me emociona. Siempre me he sentido muy querido y apoyado, por lo cual tengo ilusión de poder jugar en la Ciudad de México en un escenario tan emblemático y único. Con la ilusión de que llegue el día".