'Quiero saber dónde está', dice madre de Julio Villagrana, desaparecido hace 11 años

Julio tenía 23 años cuando le cortaron las alas y Luz, su madre, dice que no se quiere morir sin saber dónde está su hijo. La ausencia del Estado sigue y la desesperación de su familia se acrecenta con el paso del tiempo.

Este lunes se cumplen once años de que Julio Alberto Villagrana Flores desapareció en Torreón, cuando era elemento activo de la Policía Municipal. Luz narra que el joven se encontraba trabajando y que el 21 de marzo de 2011 fue arrestado en Seguridad Pública, según la versión que le dió José Pizaña, un compañero de trabajo de Julio.

"Yo me voy a Seguridad Pública y ahí empieza mi calvario de que no lo encuentro, me lo niegan. Nos reunimos en mi casa, llegó mi hermano a mi casa con un abogado y fue a las instalaciones de la Policía Municipal a preguntar por él y le dijeron que sí, que él estaba arrestado y que en 72 horas íbamos a saber de él, y no fue así.

Volví a ir a Seguridad Pública y ahora me dijeron que no, que mi hijo no estaba, que no había vuelto a trabajar y que nunca estuvo arrestado, pero el carro de Julio estaba en Seguridad Pública, ¿cómo es posible que estando el carro de mi hijo él no esté?, él no se iba sin su carro. Tuve que hablar a un cerrajero para abrir el carro, pero no había ni uniforme, no había nada".

Después de ello, la familia de Julio comenzó la búsqueda y fue un mes después que José Pizaña, con quien mantenían contacto, fue encontrado muerto en la vecina ciudad de Gómez Palacio. "Pizaña me dijo ¡búsquelo!, incluso cualquier cosa que pasaba en Seguridad Pública, él me hablaba, él me decía: 'siento mucho lo que le pasó a su hijo, él no se metía con nadie', pero nunca me dijo nada más y al mes lo matan".

NO HAY VOLUNTAD

Desde entonces, Luz Flores Peña emprendió una incansable búsqueda, pero dice que a once años de la desaparición de Julio Alberto, no hay avances en la carpeta de investigación. Acusa que han habido omisiones en el proceso y que no hay voluntad de las autoridades para esclarecer el caso de su hijo y poder acceder a la justicia.

Para la mujer, los pocos o muchos avances que se han logrado al menos en La Laguna en materia de desapariciones, ha sido gracias a los colectivos de familiares de personas desaparecidas. Ella es miembro del Grupo Vida (Víctimas por sus Desaparecidos en Acción), ha participado en marchas, en plenarias y ha dedicado jornadas enteras bajo el sol y el intenso frío a las búsquedas independientes, donde han localizado miles de fragmentos de restos óseos.

"De la carpeta de investigación no hay nada, once años y no hay ningún avance, hay más avance en la recuperación de restos por parte del Grupo Vida que de las autoridades, nosotros andamos buscando a nuestros desaparecidos porque a nosotros nos interesa, no a ellos".

HAY UNA PROMESA

La afligida madre admite que hay cansancio físico y mental, pero está la promesa que le hizo a Julio Alberto: encontrarlo ya sea con vida o sin ella. "Es un desgaste emocional muy feo, he caído en depresión, pero para sobrellevarla me voy a las búsquedas.

Si no lo encuentro vivo, a lo mejor puedo encontrar sus restos, darle un descanso a él y a nosotros. Te matan en vida. Falta un lugar en la mesa, ¡caray!, somos muchas familias que estamos así, muchas madres ya fallecieron, nuestra salud se va deteriorando, yo no me quiero morir sin antes saber qué pasó con mi hijo, nosotros ya necesitamos paz, quiero saber dónde está él".

TORREÓN, CON MÁS DESAPARECIDOS

Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), del 21 de marzo de 2011 al 20 de marzo de 2022, se tiene un registro en Coahuila de mil 884 personas desaparecidas y no localizadas; el 73.09% son hombres.

Torreón es el municipio con la mayor incidencia, con 395 personas desaparecidas y no localizadas (298 hombres y 97 mujeres).

El 15 de junio 2021, la organización estadounidense Missing Angels Org hizo una proyección sobre cómo sería la posible apariencia de Julio Alberto a sus 33 años. Al momento de su desaparición, Julio se reportó con complexión delgada, estatura de 1.80 metros, tez morena, ojos café oscuros, cejas semipobladas y cabello negro. Uno de los rasgos particulares fue un tatuaje con la imagen de un tribal. Si usted tiene cualquier información sobre su ubicación o condición en la que se encuentra, puede comunicarse al sistema de emergencias 911 o bien, en la página de facebook: Grupo Vida Unido. El teléfono de la asociación civil es el 8712054006.