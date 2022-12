Carlos Acevedo quiere regalar un título

Recuerdos, nostalgia, juguetes y momentos en familia, son elementos de la Navidad en la Comarca Lagunera, donde el actual capitán de Santos Laguna, Carlos Acevedo, ha coleccionado memorias que lleva en el corazón.

En exclusiva para El Siglo de Torreón, Carlos compartió lo que le significa la Navidad, la ansiedad por abrir los regalos siendo un niño, el hacer una pausa en el camino para luego seguir enfocado en su gran sueño de ser el portero titular de los Guerreros, anhelo que hoy está cumpliendo.

"Es una época increíble, sobre todo en familia. Aquí en la Comarca Lagunera la celebramos en familia, con mis amigos, las posadas, es una época del año que realmente disfruto mucho porque puedo estar con mi familia, con mis seres queridos y por supuesto, porque tenemos platillos deliciosos en la comida de Navidad", expresó el guardameta que dejó claro su gusto por el buen comer y su predilección por el pavo.

"Es una época de mucha ilusión, de muchos valores, disfrutamos mucho el mes de diciembre, que empieza el frío, las reuniones con la familia y los amigos, los regalos que también son agradables y el comer rico. Me encanta el pavo, los tamales que disfruto mucho, el champurrado hay que pecar de vez en cuando. Soy bueno para comer, pero no para cocinar, espero pronto poder meterme a la cocina, pero por lo pronto no, se me queman las manos", afirmó entre sonrisas.

JUGUETES

Acevedo es muy joven y mantiene esa ilusión por abrir regalos navideños, de los que guarda muy gratos recuerdos de su infancia que lo dejaron marcado: "siempre me encantaba recibir guantes de portero, un balón, videojuegos que siempre fueron parte de mi infancia, me gustaba el Nintendo, el PlayStation, eran mis regalos favoritos, los juegos de deportes, de acción, de Mario que lo sigo disfrutando. Recuerdo muy bien esa época de escribirle mi carta a Santa Claus, a los Reyes Magos, fue siempre muy bonito", describió.

En cuanto a los obsequios de Navidad que espera hoy por hoy, "El Guardián" Acevedo dijo: "Me gustaría recibir mucha salud, sin duda es lo más importante, el poder hacer el deporte con salud es lo más bondadoso que puedo recibir y tener salud también para mi familia, larga vida a mis padres, son muy importantes para mí, mis hermanas, mi familia, que tengan salud y que todos sus sueños se hagan realidad".

Carlos se pone el traje de Santa Claus, con el objetivo de darle un regalo a los aficionados de Santos Laguna: "Queremos regalarles el campeonato, estamos trabajando duro para regalar a la gente esa séptima estrella que todos anhelamos. Yo me comprometo a seguir mejorando, a trabajar siempre para llegar a ese objetivo, ser constante con Santos, recibir algunos llamados a la selección, pero eso llega siendo protagonista con Santos y eso es lo que buscamos", sentenció.

BUENOS DESEOS

Finalmente, Acevedo dejó su mensaje de Navidad para todos los aficionados santistas y lectores de El Siglo de Torreón: "Disfruten de estas fiestas tan queridas, deseo que la pasen muy bien con su familia, que cenen rico, que reciban muchos regalos y sigan soñando, porque los sueños se cumplen cuando se tienen valores y esfuerzo. Disfruten esta época del año que es realmente increíble. Feliz Navidad".

26

AÑOS

tiene Carlos Acevedo, quien debutó en el Apertura 2016 con Santos Laguna.