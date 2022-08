Quien sea el candidato de Morena en 2024 garantiza continuidad: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que cualquiera que sea el candidato en 2024 garantiza la continuidad de la transformación. "Quien sea el candidato del movimiento garantiza que va a continuar la transformación", afirmó.

En conferencia de prensa, reiteró que no tiene una "corcholata favorita", y que apoyará al que resulte ganador de la encuesta realizada por Morena.

"Ya siento que voy a cumplir un ciclo. Y ahora estoy muy contento y muy tranquilo porque hay relevo generacional", sostuvo.

"Hay varias compañeras y compañeros que tienen el perfil, reúnen las condiciones para darle continuidad al proceso de transformación. Son muy buenos, y no creo que la gente quiera que regrese el régimen de injusticias y privilegios", expuso el mandatario.

En tanto, el presidente reiteró que el término "corcholata" no lo utiliza de forma despectiva, como asegura la oposición. "De ninguna manera es tratar en forma despectiva porque yo no voy a decir 'esta es mi corcholata favorita' porque no es así", aseguró.