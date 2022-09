¿Quién es Yolanda de la Torre, diputada por Durango que propone dejar al Ejército en las calles hasta 2028?

Esta mañana, los dirigentes del PAN y PRD rompieron "temporalmente" la alianza "Va por México" con el PRI, luego de que el dirigente nacional de ese partido, Alejandro Moreno, rechazó los ultimátums en torno a la iniciativa de la diputada priista Yolanda de la Torre, que busca ampliar hasta 2028 la presencia del ejército en las calles.

"Alito", como se le conoce al dirigente del tricolor, salió a respalda la iniciativa sobre los militares, poco después de la conferencia de prensa en la que el PAN y PRD anunciaron el cisma.

"No podemos saltar al vacío, no podemos dar pasos en falso, no le podemos regatear al pueblo de México la seguridad que les aporta la presencia del ejército en sus ciudades, en sus comunidades y en todos los rincones de este país", sentenció.

Moreno Cárdenas sostuvo que el PRI no rompe la moratoria constitucional, pues únicamente "lo que proponemos es cambiar una palabra del artículo transitorio".

Unas horas después, la misma Yolanda de la Torre fijó su postura sobre su iniciativa. En rueda de prensa, acompañada del Comité Ejecutivo Nacional y diputados priistas, la legisladora aseguró que la propuesta de reforma es de su propia autoría y no le fue dictada ni impuesta por nadie.

Dijo que la iniciativa la tenía preparada desde antes del inicio de la legislatura y la elaboró pensando en la gente y los ciudadanos, "con los que yo sí hablo, a los que yo sí veo los fines de semana".

La diputada tricolor insistió en que su iniciativa pretende proteger a la población. "Sí la puedo retirar, cuando los gobernadores de este país, los del PAN, los del PRI y los de Morena, los 31 gobernadores y la jefa de gobierno me digan que en 2024 no necesitan a las fuerzas armadas. Porque si ellos lo dicen, quiere decir que mi iniciativa ya no tiene razón ni sentido y ya no tiene motivos de ser".

Incluso aclaró que si un solo gobernador asegura que no quiere el apoyo de las fuerzas armadas, se le puede agravar una excepción al artículo transitorio.

¿Quién es Yolanda de la Torre?

De la Torre es actualmente diputada federal LXV Legislatura, por la vía de la representación proporcional en el estado de Durango, en donde inició su carrera política.

La priista ha sido diputada local, federal y senadora, todo el tiempo en el PRI. Es licenciada en Derecho, y cuenta con maestría y doctorado por la Universidad Autónoma de Durango.

Entre sus especialidades se encuentran estudios de género, política pública y gobierno local en materia de asistencia social, derecho vil y formación de mediadores.

Aunque forma parte de la comisión de Justicia en la actual legislatura, en su mayoría su trayectoria está encaminada a temas de grupos vulnerables.

La diputada priista presume en sus redes sociales ser "orgullosa duranguense comprometida #derechoshumanos #niñez y #PcD". En su experiencia laboral se encuentra que fue maestra de preescolar en el jardín de niños Enrique W. Sánchez, de 1985 a 1988.

Después de ser maestra de preescolar, De la Torre fue directora del Centro de Capacitación para Discapacitados del DIF de Durango de 1992 a 1995.

Actualmente es miembro de las comisiones de justicia, atención a grupos vulnerables y derechos de la niñez y adolescencia.

De 2007 a 2009 fue regidora de Durango, Durango, luego de tener varios cargos en el PRI local. Al terminar su encargo como regidora, se convirtió en diputada federal hasta el 2012.

Desde que tiene 15 años, Yolanda de la Torre se encuentra en silla de ruedas y de hecho, fue la primera senadora con discapacidad del 2012 al 2018.

Como senadora su trabajo legislativo fue similar pues también formó parte de la comisión de derechos de la niñez y de la adolescencia, de desarrollo social, de justicia y para la igualdad de género.

Ayer martes, sus mismos compañeros priistas en el Senado rechazaron la iniciativa. El coordinador del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, rechazó en cambio la iniciativa de De la Torre y reveló que su fracción no fue informada de la propuesta, por lo que exigirán al líder de los diputados del PRI, Moreira Valdez, una explicación sobre las motivaciones del planteamiento.

"Esta iniciativa va en contra de lo que hemos venido planteando durante estos últimos años. Se les dio el tiempo suficiente, pedido por las propias Fuerzas Armadas, aquí estando en el Senado y queremos que se cumpla ese plazo, por lo que no estamos de acuerdo y por eso queremos que venga nuestro compañero Moreira a platicar con nosotros", explicó.

"Esta es una buena prueba para mi dirigente, durante las últimas semanas ha dicho ‘vamos en alianza’, y yo lo aplaudo, que ‘no se va a romper la coalición’, y yo lo felicito, no puedo ir contra eso. (…) Es una buena prueba, por eso digo, hay que buscarlo [a Alejandro Moreno] y pedirle que declare, y yo espero que sea con la misma fuerza con que ha venido haciéndolo, de no permitir que se rompa la alianza", señaló.