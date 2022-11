¿Quién es Eduardo Verástegui, actor y titular de CPAC?

Al inaugurar la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), su titular en México, Eduardo Verástegui señaló que el presidente Andrés Manuel López Obrador busca debilitar la democracia con la militarización del gobierno, así como la desaparición del INE.

"Un ejemplo concreto aquí en México, la reforma electoral destruyendo al INE; una institución que ha sido premiada internacionalmente por su eficacia, y que ahora por eso mismo no le sirve a la actual administración", expresó.

José Eduardo Verástegui, es un actor mexicano de 48 años de edad, aunque se define como productor de cine y activista de derechos humanos, ya que está volcado con diferentes iniciativas.

Asimismo, es conocido por interpretar diferentes papeles y salir en varias series de televisión.

Así, en la pequeña pantalla, se le ha podido ver desde la década de los 90 en series como "Mi querida Isabel", "Soñadoras", "Una luz en el camino", "Tres mujeres", "Alma rebelde" o "CSI: Miami", entre otras.

Formó parte del grupo Kairo, en donde tiene varios álbumes de estudio y sencillos durante la época de los 90.

Por su parte, en el mundo del cine, el actor ha tenido papeles en películas como "Meet Me in Miami", "Bella", así como en "Little Boy" o en el documental "La otra parte: La historia no contada del narco".

Aunado a ello, en su labor como activista, el mexicano realiza diferentes actos y visibiliza la lucha por los derechos humanos.

Eduardo Verástegui ha sido una de las voces hispanas que han respaldado al expresidente Donald Trump en Estados Unidos.

En tanto, Trump aseguró que Verástegui tendrá un puesto clave en su administración si es reelegido en 2024, reportó Al Día Dallas.

Verástegui sería miembro de la Comisión Asesora para la Prosperidad Hispana, una iniciativa que lanzó Trump en julio pasado, en plena campaña de reelección.